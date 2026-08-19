張敬軒直播母親來電噩耗 最怕深夜收父母電話：個心會離一離

張敬軒日前開Live宣傳新歌，期間母親羅姨突然來電，他未有中斷直播，反而開着喇叭與媽媽對話。向來孝順的他因父母年邁，手機24小時不離身，夜晚也堅持開機，坦言最怕深夜接到父母電話「個心會離一離」。今次媽媽來電帶來親戚確診胰臟癌晚期的噩耗，令他慨嘆人生無常，叮囑歌迷珍惜所愛。

軒仔在直播中向粉絲說：「我老母打俾我，等等。」接聽後更開揚聲器，並叮囑母親他正在直播，不要責罵他。他其後叫媽媽跟直播的網民打招呼：「你同大家say個hi，你話大家好呀，我係張敬軒老母，yo！」羅姨亦按指示說：「我係阿軒仔媽咪呀，羅姨呀……」軒仔見母親似乎想繼續講，便笑言要關掉喇叭，否則她會一齊直播。

人生無常

關上擴音器，軒仔聽母親講出來電原因後，面色一沉，只說：「去啦不如，你訂機票啦。」收線後，他交代說：「阿媽打嚟講咩呢？就係話屋企有個親戚發現咗胰臟癌，晚期。人生無常，我陣間Offline之後再打返電話俾阿媽。」

隨時候命

軒仔表示因父母年邁，近年手機長期不離身兼24小時不關機。他解釋：「其實人去到某個年紀，就好怕係呢啲時候，夜晚10點幾、11點呀12點，或半夜時候，接到阿爸阿媽電話，所以我個電話係24小時開機。」作為家中獨子的他又坦言與父母分開住，見到媽媽深夜來電總會心驚：「特別如果你哋唔係同阿爸阿媽住埋一齊，見到阿媽打嚟，你個心係會離一離。我呢幾年嘅情況就係咁，所以永遠一Off stage，或者拍緊廣告唔使埋位時候，個電話都會跟身。」最後，軒仔慨嘆人生無常：「而家睇緊直播嘅朋友，最緊要都係身體健康，人生無常，愛你所愛，多啲同你所愛嘅人多啲見面。唔好花咁多時間喺Social Media睇人哋嘅生活。我呢兩年減少咗好多玩Social Media，我覺得要將最多嘅時間放返喺自己嘅生活、工作。」