商台DJ 阿正身家暴漲獲封「廣播道富婆」 認搬入加多利山與天王天后為鄰

商台DJ黃正宜（阿正）2020年憑ViuTV節目《膠戰》的搞笑形象成功彈出，其後，工作蜂擁而至，除搞個人棟篤笑，參與多部ViuTV劇集，最近又聯同森美、呂珮琳主持《Bad Girl 大過佬》，頂替離巢的小儀成為新一代搞笑女主持，人氣爆燈。有報道指她以一線DJ主持價位計，每次代言50萬元起跳，加埋其他工作收入，估計一年勁賺約500萬元，更獲封「廣播道富婆」。除此之外，她亦甚有生意頭腦，把自家烘焙咖啡網店變成實體舖，投資過百萬在西營盤開咖啡店，至今營運三年，生意穩定。

小儀離開商台之後，森美跟阿正及Elsie一齊做節目。

阿正近兩年影視、舞台劇、司儀瓣瓣都撈得掂，廣告更接到手軟，銀行、藥品、飲品、冷氣機及八達通等超過15個廣告。搵到錢的阿正生活質素亦都大升級，早前被拍到搬入豪宅地段加多利山，與天王劉德華、天后陳慧琳為鄰，出入有經理人及化妝師傍住，幫手擔遮和拎行李，排場十足。據了解，阿正入住的單位實用面積過千呎，月租高達7萬元。

聲稱唔知有幾多收入

對於被標籤為富婆及年賺500萬，阿正回應傳媒笑言感到尷，要再多兩個零先算得上，實際租金沒有報道所講咁貴，事情亦無咁誇張。她表示不清楚實際收入，糧單由經理人處理，只感恩現在工作開心，知道有工開並非必然。她不忘搞笑本色，算指被影到一個人返屋企，感覺形單隻影，希望快啲遇到另一半。

計劃九龍開分店

提到咖啡店生意，阿正指首次開舖投資大，慶幸三年來生意不錯，正物色九龍區舖位，方便自己及返商台，但受多區重建影響，舖位難搵，有合適地方就會開分店。昨晚，她在社交網貼出愛貓與叮噹合照，自嘲排場十足，而小儀亦留言笑指：「現年33歳阿正 年新點只500萬，未免太睇少現年 33歲嘅威力」。

