鄭秀文54歲生日不追求長壽 唔開party因為有重要活動？

今日（19日）是鄭秀文（Sammi）的54歲生日，她在社交網大晒慶生照，見她捧著一大束鮮花，笑得燦爛，並透露正為兩個活動做準備，需要檢點飲食保持狀態，所以忍痛推卻朋友慶祝聚會；同時，她分享生命感悟，認為生活平淡踏實、懂得珍惜已足夠。其後她再上一張立體蛋糕的照片，順道宣傳她的新歌《隕石與地球》。



Sammi寫道：「今天本來要錄音，監製有事情要處理，於是下午忽然有空。」更因為可以偷懶大感高興。她表示因為要準備兩個重要show和 event，為keep好狀態需要控製飲食，所以朋友們約她慶祝生日的飯局都忍痛拒絕。她感謝大家的留言和祝福，直言又甜又窩心。對於人們常說時間過得很快，但原來Sammi 心底裡卻覺得日子過得很慢，她坦言：「日子過得很慢，像一隻蝸牛，從1歲到今天（54歲），感恩是生命裏頭總是有很多好人好事，還有小天使和家人在我身邊 。」