鄭秀文54歲生日不追求長壽 唔開party因為有重要活動？

今日（19日）是鄭秀文（Sammi）的54歲生日，她在社交網大晒慶生照，見她捧著一大束鮮花，笑得燦爛，並透露正為兩個活動做準備，需要檢點飲食保持狀態，所以忍痛推卻朋友慶祝聚會；同時，她分享生命感悟，認為生活平淡踏實、懂得珍惜已足夠。其後她再上一張立體蛋糕的照片，順道宣傳她的新歌《隕石與地球》。
Sammi寫道：「今天本來要錄音，監製有事情要處理，於是下午忽然有空。」更因為可以偷懶大感高興。她表示因為要準備兩個重要show和 event，為keep好狀態需要控製飲食，所以朋友們約她慶祝生日的飯局都忍痛拒絕。她感謝大家的留言和祝福，直言又甜又窩心。對於人們常說時間過得很快，但原來Sammi 心底裡卻覺得日子過得很慢，她坦言：「日子過得很慢，像一隻蝸牛，從1歲到今天（54歲），感恩是生命裏頭總是有很多好人好事，還有小天使和家人在我身邊 。」
重視生命意義
Sammi續指現代人因科技可活到一百幾十歲，她對深不見底的長壽沒特別追求，她認為重要的是在生命過程中活出意義，「生命意義可以是很具體，又或者很虛無，每個人對於意義看法大不同，大概沒有誰對誰錯。」她強調：「這階段，快樂、內心平安、工作上開心儘力而又能自在選擇（工作休息兼並），生活平淡踏實，就心滿意足，人生，方方面，足夠和懂得珍惜就夠。」粉絲們都紛紛留言送上祝福，並開心偶像能活出自己。