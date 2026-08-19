日本影后岸惠子離世享年93歲 夥山口百惠演《赤的疑惑》成經典

日本資深女星兼作家岸惠子，今日（8月19日）證實在本月7日與世長辭，享年93歲。消息指，岸惠子是因年老衰竭離世，家屬遵照她生前遺願，喪禮已低調由近親完成。
岸惠子早在19歲入行，於1953至1954年主演電影《請問芳名》三部曲走紅，她在片中飾演女主角氏家真知子，其披肩包頭的造型當年更在日本掀起一片女性模仿熱潮，令她成為50年代的國民女星。岸惠子一生演出不少影視名作，包括《雪國》、《怪談》、《男人之命》系列等，她亦曾為山口百惠主演的「赤的系列」作特別演出，當中在經典劇《赤的疑惑》中，岸惠子與山口百惠的場面亦令劇迷懷念。
獲頒發旭日小綬章
岸惠子縱橫影壇超過70年，曾獲歐美導演邀約演出，讓她成為戰後少數走向國際舞台的日本女星之一。同時，她演藝生涯獲獎無數，在1978年首屆日本電影學院獎（日本奧斯卡），她憑住《惡魔的手毬歌》角逐最佳女主角，之後數度於各大頒獎禮上勇奪影后殊榮，當中包括2002年的市川崑電影《母親》，她亦拿下日本電影學院獎最佳女主角，隔年第26屆再以山田洋次的《黃昏清兵衛》亦入圍最佳女配角；2004年，她獲日本政府頒發旭日小綬章，表彰多年來在文化藝術領域的貢獻。
私生活方面，岸惠子在1957年因拍攝《長崎之戀》而結識法國電影導演Yves Ciampi，婚後的岸惠子移居巴黎，並為丈夫誕下女兒，1975年離婚後，她仍在巴黎生活多年，直到2000年左右才將活動重心移回日本。其死訊今日曝光後，《男人之苦》系列名導山田洋次、殿堂級女星吉永小百合均有發文追悼。