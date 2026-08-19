日本影后岸惠子離世享年93歲 夥山口百惠演《赤的疑惑》成經典

日本資深女星兼作家岸惠子，今日（8月19日）證實在本月7日與世長辭，享年93歲。消息指，岸惠子是因年老衰竭離世，家屬遵照她生前遺願，喪禮已低調由近親完成。

岸惠子早在19歲入行，於1953至1954年主演電影《請問芳名》三部曲走紅，她在片中飾演女主角氏家真知子，其披肩包頭的造型當年更在日本掀起一片女性模仿熱潮，令她成為50年代的國民女星。岸惠子一生演出不少影視名作，包括《雪國》、《怪談》、《男人之命》系列等，她亦曾為山口百惠主演的「赤的系列」作特別演出，當中在經典劇《赤的疑惑》中，岸惠子與山口百惠的場面亦令劇迷懷念。