浪花男女｜陳楨怡首拍電影挑戰演反派 滑水戲上唔到水大感內疚

由魏浚笙、楊偲泳等主演的《浪花男女》昨日舉行首映禮，陳楨怡以熱褲造型示人，大騷美腿。期間大會邀請她及麗英上台合照，1.71米高的她當眾「處決」不足1.5米的麗英。

今次是陳楨怡首次拍電影，她在劇中的角色「甜品小姐」是反派，「都幾乞人憎！我演嘅時候唔當佢係壞人，因為個角色都係想搏流量，想要大家關注嘅女仔，但個角色真係好乞人憎，希望大家唔好憎『甜品小姐』啦！」問到casting此片有沒有一些特別要求，她表示導演要求看大家滑水的影片，再因應大家的程度決定角色。

本身會滑水的她坦言拍攝滑水那天因為緊張的緣故，一直都未能上水，頓時變了新手一樣，由朝拍到晚都未能上水，「好大壓力，好似拖慢個進度。一來又上唔到水，二來拍攝效果又唔好，去到最後更要拍多一日！第一take唔得，再到第二、三take都唔得之後，個自信心一路崩潰落去，同埋仲要對住鏡頭，就梗加緊張！」她又提到拍攝的時候，已經入冬，為了穿泳衣時身材好看些，不敢進食，到最後拍完滑水的戲份上岸時，咀唇都發白，不停顫抖。

問到初拍電影的感受，她表示可能題材比教熱血，有演員由唔識滑水到練識滑水，整個過程是非常艱辛，不停反覆嘗試，導演不但親自滑水，又會鼓勵大家，「我記得有次我滑得唔係咁好，導演俾條片我睇，用激將法令你滑得更好！其實成件事都好熱血！大家又好nice，全部都係靚人靚景！」她又指香港比較少這類題材，希望觀眾大家感受到他們的熱血。