烈愛對決｜現象級BL集添食公布新陣容加盟 第二季明年春季香港上架

由製作人Jacob Tierney打造的現象級BL集《烈愛對決》（Heated Rivalry），備受期待的第二季預計於2027年春季在HBO Max首播，將於在美國、澳洲、歐洲（不包括英國、愛爾蘭、西班牙、土耳其）、拉丁美洲、台灣、新加坡、香港等地區同步上架。

《烈愛對決》第二季令fans引頸以待，今日（19日）官方宣布新增五位演員陣容。兩位主角Hudson Williams和Connor Storrie憑劇集上位成當紅男神，第二季除了原班人馬與先前公布的Justice Smith和Charlie Gillespie外，本次加盟的包括曾演出Netflix劇《王儲的抉擇》（Young Royals）、《28年後》（28 Years Later）的瑞典人氣小鮮肉Edvin Ryding、參演Marvel新作《VisionQuest》的Emily Hampshire、曾演出《黑鏡》（Black Mirror）的喜劇演員Sabrina Jalees、知名變裝皇后Priyanka及加拿大男星Robert Naylor。

《烈愛對決》首季播出後贏盡口碑及橫掃頒獎禮多項大獎，劇情深入刻畫兩位頂尖冰上曲棍球王牌選手之間的宿命糾葛，原本從兩位新人之間的秘密曖昧，最後演變成了一段歷經多年愛戀、否認與自我探索的漫長旅程，全新一季的劇情發展勢必又再度掀起全球追劇狂潮。