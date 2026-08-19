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娛樂
出版：2026-Aug-19 23:30
更新：2026-Aug-19 23:30

烈愛對決｜現象級BL集添食公布新陣容加盟 第二季明年春季香港上架

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Heated rivalry season 2 cast 8

《烈愛對決》第二季令fans引頸以待，預計於2027年春季在HBO Max首播。

由製作人Jacob Tierney打造的現象級BL集《烈愛對決》（Heated Rivalry），備受期待的第二季預計於2027年春季在HBO Max首播，將於在美國、澳洲、歐洲（不包括英國、愛爾蘭、西班牙、土耳其）、拉丁美洲、台灣、新加坡、香港等地區同步上架。

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《烈愛對決》兩位主角Hudson Williams和Connor Storrie已上位成當紅男神。

《烈愛對決》第二季令fans引頸以待，今日（19日）官方宣布新增五位演員陣容。兩位主角Hudson Williams和Connor Storrie憑劇集上位成當紅男神，第二季除了原班人馬與先前公布的Justice SmithCharlie Gillespie外，本次加盟的包括曾演出Netflix劇《王儲的抉擇》（Young Royals）、《28年後》（28 Years Later）的瑞典人氣小鮮肉Edvin Ryding、參演Marvel新作《VisionQuest》的Emily Hampshire、曾演出《黑鏡》（Black Mirror）的喜劇演員Sabrina Jalees、知名變裝皇后Priyanka及加拿大男星Robert Naylor

《烈愛對決》首季播出後贏盡口碑及橫掃頒獎禮多項大獎，劇情深入刻畫兩位頂尖冰上曲棍球王牌選手之間的宿命糾葛，原本從兩位新人之間的秘密曖昧，最後演變成了一段歷經多年愛戀、否認與自我探索的漫長旅程，全新一季的劇情發展勢必又再度掀起全球追劇狂潮。

HBO Max Heated Rivalry Season two Edvin Ryding as Luca Haas Credit Martin Kiessling l HBO Max HBO Max Heated Rivalry Season two Emily Hampshire as Vanessa Credit Dennys Ilic l HBO Max HBO Max Heated Rivalry Season two Priyanka as Tarek Credit Harry Elletson l HBO Max HBO Max Heated Rivalry Season two Sabrina Jalees as Farah Jalali Credit Sela Shiloni l HBO Max HBO Max Heated Rivalry Season two Robert Naylor as Wyatt Hayes Credit Annie Diotte l HBO Max MV5BYTM3NmUyNzctNWI3ZC00NDU3LWEyMWUtZGViOGRkMDU0MGJmXkEyXkFqcGdeQXZ3ZXNsZXk@. V1

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