魔音女團MV首播 莊子璇谷胸倒酒倪樂琳瞓上枱瘋狂擺甫

由TVB大型唱跳節目《魔音女團》打造的全新女子組合MYNT，六位成員分別有：隊長宋宛穎（Sabrina）、倪嘉雯（Carmen）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea）、盧映彤（Skylar），首支推出的歌曲《Turn My Magic On》MV強勢播出，六位「美少女」以大膽前衛的視覺形象與型格舞步，展示「魔力」與「誘人」一面。

《Turn My Magic On》由《中年好聲音3》亞軍張與辰作曲、T-Rexx填詞、TonYnoT編曲、Jacky Chui監製，四人合力為MYNT打造這首融合流行電子與舞曲元素的歌曲，展現MYNT獨有魅力。在《Turn My Magic On》 MV中，MYNT以多套性感戰衣亮相，分別有Tube Top Look、背心Look、短褲短裙Look，大晒「長腿」、「A4腰」及「美人肩」，苗條身段盡現人前。

Hilary今次更身兼服裝設計，將自己的構思變成舞台服裝，她接受官方訪問時表示：「今次好開心用咗我設計嗰套衫，因為我本身諗住大家可能着一、兩次，已經冇機會再着，可能大家都好鍾意呢套衫，所以就用咗喺MV裏面。」Hilary還透露自己設計的服裝以「黑、白、銀」色調為主，再配合純白色背景拍攝，更能突顯這一系列服裝的時尚感。