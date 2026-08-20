胡子彤《九龍城寨之終章》煞科眼泛淚光 避談飯盒難食搵曼聯球員做擋箭牌(有片)

袁澧林(Angela)和胡子彤今晚(19日)以電影大使身份，出席Cine Fan夏日國際電影節(Summer IFF)開幕禮，聯同開幕電影《HOPE：逆襲希望港》導演羅泓軫，兩人初次與羅泓軫導演見面，料不到對方非常熱情，合照時更主動與兩人拖手仔和交叉手擺心，胡子彤笑言，「佢伸隻手出嚟，有咁珍貴嘅機會，梗係即刻拖，點知佢又真係會拖。」兩人老友鬼鬼，被問到合演情侶可會焗蟹？子彤就突然扮「𤩹咚」Angela，Angela雖措手不及，但立即配合交戲：「我要補補妝。」場面爆笑。

胡子彤參演的《九龍城寨之終章》煞科，早前張文傑公開四子攬住眼濕濕的相片，他表示當日難得四子齊人與動作組食飯，非常盡興，大家擁抱，因為完成了一個艱難又好享受的拍攝，他直認眼泛淚光，「直頭濕晒，眼淚鼻涕都流晒出嚟，我最眼淺。」他認真分享，「因為導演分享過一句說話，話拍埋呢個鏡頭，城寨就會冇，終章就真係拍完，冇就真係冇，每個人對呢件事感受好唔同，有人會留戀、有人欣然接受，所以呢個感受好深。」城寨搭景拆卸，問到可有將道具據為己有，他直言在劇組人員允許下，帶走了「十二少」所用的劍，「諗住鑲起佢。」

談到兄弟張文傑早前直指劇組飯盒好難食，胡子彤就回應，「基於飯盒一事，好多兄弟姊妹都答咗，我唔方便再去答，但我會引用曼聯球員的一句話：『曼聯畀佢嘅嘢太多，唔會講一句曼聯壞話。』同樣，城寨畀我嘅嘢太多，我係唔會再講一句說話。」他表示待古天樂完成紅館演唱會後，會大夥兒食餐好來慰勞自己。至於會否上台表演，他再引用曼聯球員名句作回應。接著，子彤拉開話題，自爆被袁澧林投訴太忙，袁澧林直指他幾乎半年玩失踪，幾乎不回覆朋友組的訊息、不出席聚會，子彤解釋：「我開工時好認真，會擺低電話，所以係冇覆，唔好意思。」他自言拍動戲難免有小傷，但沒大礙。

袁澧林早前在憑與馮德倫、胡杏兒和周秀娜合演的新作《第四幕》，在《紐約亞洲電影節》奪得「亞洲新星獎」，她表示感恩又榮幸，「係一個肯定，好感動。」她自言在電影首看新作，形容感受好煎熬，因不習慣與觀眾同場睇自己的作品，往往會太緊張，甚至過度批判。故此要學習接受和包容自己的好和不好。至於觀眾反應，她笑言好驚喜，「現場觀眾反應好好，就算套戲好本土，有些笑位，但當地觀眾都識笑，證明電影是跨國界。」另外，Angela參與拍攝的台劇《來！金來號！》(台版《梨泰院Class》)現正播出，開心關注度愈來愈高，「我喺首映禮睇咗兩集，覺得都真係幾好睇。」接著半投訴子彤未睇。