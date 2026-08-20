不良一族尋愛記｜阿一自爆「用放火燒人」登上香港Netflix榜首 後藤真希姨甥仔勸修寺玲旺驚爆加入不良一族

《不良一族尋愛記》第二季自上架後話題不斷，鴨界紅人「阿一」鹽田一馬在節目驚爆自己「曾經放火燒過人」。

日本戀綜《不良一族尋愛記》第二季自上架後話題不斷，目前仍登上香港Netflix節目排行榜首位，經營牛郎店的鴨界紅人「阿一」鹽田一馬，在節目驚爆自己「曾經放火燒過人」，言論出街後即在網路炎上，引發不少批評。

MEGUMI呼籲停止人身攻擊

阿一由一身刺青到加工靚樣均引起關注，但他在節目上自爆「用火燒過人」遭受批評，更出現網民湧入節目嘉賓社交平台留言鬧爆。對於最近鬧出的風波，節目主持兼製作人MEGUMI日前緊急發聲明呼籲：「請大家務必停止。」MEGUMI在IG限時動態以日語、英語發聲明，寫道：「致正在收看《不良一族尋愛記》的各位，真的非常感謝大家收看節目。最近我聽說，有許多人正在向參與演出的各位發送誹謗中傷以及缺乏善意的留言。」她接著呼籲：「他們無論是過去還是現在，都將自己的一切毫無保留地展現出來，抱著相當的覺悟參加這個節目。對於這樣的他們，請大家務必不要再說出傷害他們的話語。」最後MEGUMI表示：「如果大家能夠尊重每一位演出者，並溫暖地守護著他們，我會非常開心。也希望大家接下來能繼續享受《不良一族尋愛記》。懇請大家理解與配合。」