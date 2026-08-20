不良一族尋愛記｜阿一自爆「用放火燒人」登上香港Netflix榜首 後藤真希姨甥仔勸修寺玲旺驚爆加入不良一族

日本戀綜《不良一族尋愛記》第二季自上架後話題不斷，目前仍登上香港Netflix節目排行榜首位，經營牛郎店的鴨界紅人「阿一」鹽田一馬，在節目驚爆自己「曾經放火燒過人」，言論出街後即在網路炎上，引發不少批評。
MEGUMI呼籲停止人身攻擊
阿一由一身刺青到加工靚樣均引起關注，但他在節目上自爆「用火燒過人」遭受批評，更出現網民湧入節目嘉賓社交平台留言鬧爆。對於最近鬧出的風波，節目主持兼製作人MEGUMI日前緊急發聲明呼籲：「請大家務必停止。」MEGUMI在IG限時動態以日語、英語發聲明，寫道：「致正在收看《不良一族尋愛記》的各位，真的非常感謝大家收看節目。最近我聽說，有許多人正在向參與演出的各位發送誹謗中傷以及缺乏善意的留言。」她接著呼籲：「他們無論是過去還是現在，都將自己的一切毫無保留地展現出來，抱著相當的覺悟參加這個節目。對於這樣的他們，請大家務必不要再說出傷害他們的話語。」最後MEGUMI表示：「如果大家能夠尊重每一位演出者，並溫暖地守護著他們，我會非常開心。也希望大家接下來能繼續享受《不良一族尋愛記》。懇請大家理解與配合。」
添食加入二期生引發討論
《不良一族尋愛記》找來曾是暴走族、黑道成員等有背景的男女共同生活，透過戀愛、友情呈現他們重新面對人生的過程。日前，日本法務省保護局宣布跟《不良一族尋愛記2》合作推廣「更生保護」，印刷約2,000張聯名海報張貼全日本支持更生人士，然而此舉再度引發網民質疑過度美化犯罪、欠缺對被害者的顧慮，相關話題一度登上X熱門趨勢。
原定10集的《不良一族尋愛記》第二季，經「大結局」上架卻宣布添食，MEGUMI在節目中表示節目第二季尚未結束，會加入第二期共八位男女新生，將於8月25日有最新兩集上架，尚下集數則於9月初陸續推出。節目率先披露部份新生容貌，當中一位頸上紋滿刺青的男子似曾相識，原來正是曾參演《幪面超人Ghost》的勸修寺玲旺，當年他挾後藤真希姨甥仔身份入行發展，近年以「RUNE999」名義以Rapper身份發展。對於勸修寺玲旺由小朋友偶像忽變不良一族，連日來即引發網民熱烈討論。