ZPOT三跳將小組出歌邀東京編舞師授課 MV林焯彥打空翻跳出真火圈

男團 ZPOT 出道逾半年，先後推出兩首團歌及首個團綜《ZPOT新丁企劃》後，下半年將陸續按各自專長分拆小隊推出新作。由Bosco（關曉隆）、Ian Hannz（陳廷羲）及 Marcus（林焯彥）三位跳舞擔當打頭陣，帶來充滿爆發力的新歌《BANG》。既以「跳舞擔當」分拆出歌，為了提升舞蹈水平，團隊特別邀請東京實力舞者兼編舞師Ako來港為 ZPOT 授課及為《BANG》編舞。Ian Hannz坦言這次舞蹈難度極高，眾人苦練許久。Bosco則補充，要把三位風格迥異的跳將融合在一起，最難是既要展現個人特色，又要維持整齊劃一的團隊感。3位跳將合體，除了在MV大展舞姿，最難忘是在「真火圈」內舞蹈，Marcus 更要挑戰極限在火圈內打空翻跳出圈外。

參與填詞 撞板也要撞得響亮 新歌由徐浩包辦作曲及監製、葉澍暉編曲，並由 Ian Hannz 與 T-Rexx 聯手填詞，Rap 詞部分則由 Marcus、Bosco 及 TELLER.共同創作。歌曲主張「不必跟大隊，不必跟公式」，就算撞板也要撞得響亮。提到創作 Rap 詞如何扣緊主題，Bosco 表示每個人對「BANG」都有不同理解，因此各有獨特詮釋：他將其解讀為不再猶豫的行動力，藉由「HOLD UP! No more hesitation... Pull the trigger」展現果斷扣動扳機的決心；Marcus 則轉化為精準爆發的暗黑能量，以「SILENT but deadly... I'll tell em my name's James Bond」彰顯如特務般沉著且一擊即中的絕對自信。填詞的Ian Hannz 也在歌詞部分加入個人構思，例如「Left to the right are you in for a bang bang / 1,2,3 kaching kaboom bang bang」模仿手槍扣動扳機的聲音等帶動氣氛，希望讓fans一同合唱。

「真火圈」舞蹈 MV 最大挑戰莫過於「真火圈」舞蹈，Ian Hannz 坦言現場熱力不斷湧過來，Bosco 亦直言起初十分緊張，但最終效果比想像中震撼。Marcus 更要挑戰極限在火圈內打空翻跳出圈外，過程中非常害怕跌倒，說：「因為過往練習時，曾試過突然忘記空中轉體，最後直接摔在地上。」除了火圈外，MV 亦以電單車為主題，並在特技替身協助下完成多個驚險動作，包括車胎邊著火及車頭起飛、單輪著地的震撼畫面。