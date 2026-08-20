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娛樂
出版：2026-Aug-20 13:30
更新：2026-Aug-20 13:30

藍奕持moon tang由網友變老友 互聽demo支持六年前合寫第一首歌

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藍奕持與moon tang由網友變樂壇老友。

唱作歌手藍奕持（Lester）最近邀請moon tang一齊拍攝「Lester Lam藍奕持 X moon tangLive Session，互唱對方作品。他們六年前於網上交流音樂而認識，惺惺相惜，更成為「老best」合寫作品收錄在moon首張EP，是音樂路上互相扶持的好朋友。

合唱時默契十足，鏡頭後互動搞笑，moon喜歡捉弄怕羞的Lester，揚言是他的粉絲，Lester面紅口窒窒說：「唔係呀，我哋最初係IG朋友，成日一齊唱cover。」moon見他愈怕醜就愈講得興奮，她說：「佢讀大學嗰陣好出名，跳舞、靚仔同埋唱歌，仲會自己寫歌。第一次睇佢歌唱，係佢參加歌唱比賽唱《誰》，條片我睇咗好多次，然後DM佢、睇佢busking。之後佢成日塞啲demo俾我聽，然後我就自己寫咗第一首歌。」又笑指Lester較遲出道是「師弟」。

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Lester說：「當時我以獨立歌手整緊自己第一張英文碟，而moon開始想寫歌，我哋交流咗好多經驗，互相聽demo俾意見，係一齊玩音樂大嘅朋友。我入咗寰亞音樂，有機會拍Live Session就想邀請moon一齊玩。」他們於2018年第一次合寫作品《ZZZ》，收錄於moon首張EPDear Moon》，Lester說：「呢首歌我哋喺佢屋企寫，大家都想寫一首好似搖籃曲嘅歌，令大家瞓唔着嘅時候可以聽，希望將來再合作，寫啲輕快嘅作品。」

今次Live SessionLester選唱新歌《純》之外，他與moon合唱對方作品，說：「我哋有合唱對方嘅歌，除咗我第一首廣東歌《少甜》，我仲揀咗一首我好鍾意moon嘅歌《夜闌人靜》。另外我亦coverGin Lee嘅《和每天講再見》和陶喆嘅《天天》，選唱陶喆嘅作品，因為我童年聽好多佢嘅R&B歌。而Gin Lee，因為我哋都係來自馬來西亞，加上我剛剛為佢紅館演唱會做和音，我又好鍾意呢首歌，好想喺自己嘅Live Session唱。」Lester表示很喜歡能夠在懷舊餐廳內Live Band唱歌，他說：「我好鍾意喺餐廳或者Music Pub呢類環境唱歌，成件事好intimate（親密），大家可以安靜和近距離聽我唱歌。」Lester加盟寰亞音樂首個Live Session，已於YouTube上架。

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