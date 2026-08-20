藍奕持moon tang由網友變老友 互聽demo支持六年前合寫第一首歌

唱作歌手藍奕持（Lester）最近邀請moon tang一齊拍攝「Lester Lam藍奕持 X moon tang」Live Session，互唱對方作品。他們六年前於網上交流音樂而認識，惺惺相惜，更成為「老best」合寫作品收錄在moon首張EP，是音樂路上互相扶持的好朋友。

合唱時默契十足，鏡頭後互動搞笑，moon喜歡捉弄怕羞的Lester，揚言是他的粉絲，Lester面紅口窒窒說：「唔係呀，我哋最初係IG朋友，成日一齊唱cover。」moon見他愈怕醜就愈講得興奮，她說：「佢讀大學嗰陣好出名，跳舞、靚仔同埋唱歌，仲會自己寫歌。第一次睇佢歌唱，係佢參加歌唱比賽唱《誰》，條片我睇咗好多次，然後DM佢、睇佢busking。之後佢成日塞啲demo俾我聽，然後我就自己寫咗第一首歌。」又笑指Lester較遲出道是「師弟」。