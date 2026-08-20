經典鬼片《咒怨》俊雄長大成人 20歲小林颯憶童年僅穿內褲塗白全身遭同學仔嘲笑

在日本經典鬼片系列《咒怨》中，除了冤魂「伽椰子」之外，小鬼「俊雄」同樣令觀眾留下深刻印象。曾為《咒怨》系列中扮相「俊雄」的昔日童星小林颯，如今已是一位20歲大學生，他接受日媒訪問時大談當年演《咒怨》的難忘經驗，更因角色而受盡同學仔取笑。
在電影《咒怨》中的恐怖角色佐伯俊雄，一直被視為日本鬼片的「象徵」之一。小林颯當年以8歲之齡拍攝2014年上映的《咒怨：死結的開端》和翌年的《咒怨：最終章》，當時他仍就讀小學二年級，談到試鏡時的情況：「俊雄這個角色是透過試鏡選拔出來的。在最終試鏡時，包括我十約有10個小男生，雖然沒有化白妝，但記得當時大家只穿著內褲，排成一排坐著，一邊等一邊說『好凍，好凍』。那時我童星生涯還處於早期，但後來導演落合正幸告訴我，挑選我演出是因為我的視力很好。」他當選飾演俊雄時，其家人相當高場，可是角色卻令小林颯留下陰影，事關他每次落妝花上整整一個小時才把俊雄的白色顏料妝容擦掉：「每次拍攝結束後，包括服裝設計師和化妝師在內，共四個成年人幫我用清潔劑清洗，然後把我全身泡在浴缸內，再重複這個過程才能把顏料卸乾淨。」
與伽椰子仍有聯絡
小林颯6歲時入行當童星，之後在兩部電影中飾演俊雄一角，亦以俊雄形象參與公開的宣傳活動。對小林來說，恐怖電影的拍攝現場出乎意料地一點也不可怕，他更很享受拍攝過程，包括使用假血，年幼的他當然充滿好奇，對他來說絕對是大開眼界。
小林颯又提到在片中扮演「伽椰子」的最所美咲對他格外照顧：「她對我特別好，就像親生母親一樣。」雖然時隔逾10年，但他直到現在還會跟「伽椰子媽媽」最所美咲互寄新年賀卡。
在12年後，已經20歲的小林颯正在大學專攻數學，多年來也有參演日劇、電影及拍MV，他現在仍未有放棄演戲，更希望成為一位全職演員。其實，小林颯飾演「俊雄」後，在校內曾被同學仔取笑，並恥笑他「只穿內褲」，他笑稱：「其實拍攝期間我穿了兩條內褲，所以我就會反駁說，『我穿了兩條內褲！』，但好彩從來未有導致我被欺凌。」俊雄這個角色看似給一個8歲小男孩留下了深深的恐懼，可是小林卻認為角色是成了他前進的踏腳石。