ZPOT成員Bosco出活動幫粉絲塗唇彩 Ian Hannz拍邱禮濤新片有阿哥教路

本地人氣男團ZPOT成員Ian Hannz陳廷羲、Bosco關曉隆，今日（20日）現身黃竹坑 THE SOUTHSIDE，首度與粉絲零距離接觸，寵粉的Ian Hannz和Bosco 齊齊化身一日店長，推介韓國手機配件品牌全新推出的「唇蜜系列」，二人更親自為粉絲試上唇色，兩人又與粉絲進行互動遊戲，場面熱鬧。
沒收手機嗌唔慣
活動期間，Ian Hannz與Bosco接受傳媒訪問，談到平時是否機不離手，前者表示只會社交網出post才會用手機，他在隊中是比較少玩手機的一位，相反Bosco直認：「我就真係機不離手，我記得去台灣拍團綜，有一日要收電話上山拍攝，嗰日冇電話真係好唔習慣，因為佢哋目的就係想我哋斷絕呢個網絡，去大自然玩，發覺原來冇咗電話都真係好唔習慣。」ZPOT最近分拆小隊推出新歌《BANG》，Bosco、Ian Hannz及Marcus林焯彥在MV中站在火圈內跳舞，二人表示今次拍攝十分難忘，問到危險性，Bosco表示：「其實睇上去係危險嘅，我未入去個火圈之前自己都好驚，心諗點算，但當日工作人員幫我哋褲腳淋水，幫我哋做一些保護工作，所以係比較安全。」今次找來日本排舞師Ako為《BANG》負責編舞，Ian Hannz跟以往經驗很不一樣，令新歌在舞蹈上來了一大突破。
三人小隊叫MIB？
今次由Marcus、Bosco、Ian Hannz組成的小分隊，早前獲粉絲想出把三人簡稱組合成小組隊名「BMI」，Ian便靈機一觸不如叫「MIB」，跟經典荷李活片《黑超特警組》（Men in Black）撞名。Ian Hannz最近處男拍戲，參演邱禮濤執導最新電影《復仇的人》，同片還有劉青雲、鄧濤、周家怡等前輩，
他透露片中要穿校服演出，角色與自己本身有很大出入：「同我真實都幾唔同，角色都好有層次，對我來說好有啲挑戰性，又有內心戲。」首次拍戲便與影帝劉青雲合作，他表示：「我有機會跟青雲前輩對戲，第一次見佢時好緊張，一開始時都係你眼望我眼，但佢好nice，佢會俾意見我。」對於胞兄ANSONBEAN陳毅燊亦為邱導拍攝同志片《我們不是什麼》，哥哥亦有向他教路，亦有為他給予意見。Bosco方面，對演戲亦感興趣，他與隊友分別參與不同試鏡，問到ZPOT中演技最屎成員，Bosco想了一會便推Dave黃日禧，原因是對方有偶包，演戲時未夠放，Bosco還自爆：「記載我有次去Cast一個好粗魯嘅角色，我記得嗰陣我連粗口都講埋！」試鏡時已相當投入。