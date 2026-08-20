ZPOT成員Bosco出活動幫粉絲塗唇彩 Ian Hannz拍邱禮濤新片有阿哥教路

本地人氣男團ZPOT成員Ian Hannz陳廷羲、Bosco關曉隆，今日（20日）現身黃竹坑 THE SOUTHSIDE，首度與粉絲零距離接觸，寵粉的Ian Hannz和Bosco 齊齊化身一日店長，推介韓國手機配件品牌全新推出的「唇蜜系列」，二人更親自為粉絲試上唇色，兩人又與粉絲進行互動遊戲，場面熱鬧。

沒收手機嗌唔慣

活動期間，Ian Hannz與Bosco接受傳媒訪問，談到平時是否機不離手，前者表示只會社交網出post才會用手機，他在隊中是比較少玩手機的一位，相反Bosco直認：「我就真係機不離手，我記得去台灣拍團綜，有一日要收電話上山拍攝，嗰日冇電話真係好唔習慣，因為佢哋目的就係想我哋斷絕呢個網絡，去大自然玩，發覺原來冇咗電話都真係好唔習慣。」ZPOT最近分拆小隊推出新歌《BANG》，Bosco、Ian Hannz及Marcus林焯彥在MV中站在火圈內跳舞，二人表示今次拍攝十分難忘，問到危險性，Bosco表示：「其實睇上去係危險嘅，我未入去個火圈之前自己都好驚，心諗點算，但當日工作人員幫我哋褲腳淋水，幫我哋做一些保護工作，所以係比較安全。」今次找來日本排舞師Ako為《BANG》負責編舞，Ian Hannz跟以往經驗很不一樣，令新歌在舞蹈上來了一大突破。