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娛樂
出版：2026-Aug-21 12:00
更新：2026-Aug-21 09:00

Apple TV人氣劇《寡婦灣》宣傳派對 嘩鬼出籠衝擊艾美獎｜美國直擊

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首季全10集的《寡婦灣》，獲得19項艾美獎的提名。

Apple TV近年積極開拓美國串流劇市場，且贏得不俗口碑，今季全新推出的驚慄喜劇《寡婦灣》（Widow's Bay）由Matthew RhysKate O'FlynnKevin CarrollDale Dickey聯合演出。故事描述新英格蘭的一個小島被數有年歷史的詛咒折磨，Matthew Rhys扮演的Tom Loftis身為市長決定落力宣傳旅遊業，希望能帶給小島一個美譽，繼而吸引旅客觀光，為社區帶來收入，勢於跟著名的Martha's Vineyard一比高下。

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荷李活墳場辦試映

首季全10集的《寡婦灣》從4月開始串流即受到各界好評，更獲得19項艾美獎的提名。Apple TV特別在Culver Hotel大搞宣傳派對，還佈置得像劇中的Breakwater Inn一樣，十分之有氣氛，現場到處都是打卡位！除了演員Matthew RhysKate O'FlynnKingston Rumi SouthwickDale DickeyStephen RootNeil Cassey出席之外，也請來臨時演員扮演劇中恐怖角色登場，包括Killer ClownFounder Richard WarrenBoogeyman等角色均有現身跟來賓拍照。第78屆艾美獎已在本月17日至26日進行正式投票，頒獎典禮則安定於914日舉行，為替首次殺入頒獎盛會的《寡婦灣》全力造勢，Apple TV日前更在荷李活永遠墳場內舉行特別試映會，讓工作人員和粉絲一起慶祝劇集取得成功。

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