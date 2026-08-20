VIVA著BLACKPINK開騷設計師品牌潮服 Macy同Ada鬥唱功差啲變不和

Macy與Ada的歌唱比試活動已經來到第三回合，Ada表示現時的心態跟一開始很不同，因為自己很擔心大家會把她與Macy做比較，但發現大家覺得她們各有各好，欣賞二人的聲線特色，令她感到窩心，再參加這個project時可以再放膽一些。問到她們有冇私下作比較，Macy搞笑表示「梗係有啦！唔係battle嚟做咩呀？最緊要挑戰先有進步嘅心！」其後她指一開始有些擔心搞到隊友會不和，但日前跟Ada一齊上堂也有坦承互訴心聲，並指「我哋內裡係好平靜及有愛嘅！」對於第三回合，Macy大幅拋離Ada票數，Ada扮嬲表示不開心，Macy說︰「一人贏一次啦！」在旁的Carina及VAL C強調不會投票，並稱會公平支持，因為「公平是和平的第一步」。Carina又指留意到二人的唱法比起初認識時都有不同，唱功也明顯提升，至於會否踢館就要諗諗。