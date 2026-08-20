陳柏宇師妹蘇詠淳入行後繼續教日文 盼做唱作人挑戰廣東話填詞

《Chill Club X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》冠軍蘇詠淳(Vincy)今日宣布加盟Sony Music，並即場獻唱出道作《踏空氣的人》、《Sora》，本身是日語了得的她在創作《Sora》時更特別加入日語歌詞。Vincy表示很開心見到比賽的朋友拿燈牌到場支持，所以唱《踏空氣的人》尾段有一些感觸。由於她曾為陳柏宇演唱會擔任暖場嘉賓，在紅館唱過《踏空氣的人》，問到今次跟在紅館唱的分別，她表示紅館那次心情比較緊張，「喺紅館個感覺係幫師兄暖場，係超級緊張，而今次見到好多朋友仔，心情就chill啲！」她坦言收到公司安排做陳柏宇個唱暖場嘉賓時，自己難以置信，多謝公司及師兄的信任，很感恩獲得這個機會，所以自己也盡力做好。

她表示有跟同門師兄師姐見面，覺得他們都很nice，她透露本身是PER SE的fans，能夠跟他們在同一公司倍感開心，早前亦有出席一個PER SE的活動，自己不但成功集郵及拿到簽名，亦有向他們送出了一封親筆信，笑謂是追星級的天花版。問到她的入行大計，她表示有意做唱作人，希望未來可以參與作曲部份，現階段想創作多些歌，盼出到一隻碟之後，可以舉行一個屬於自己的音樂會。由於她的日語了得，她表示有意推出日語版的《踏空氣的人》，自言用日語填詞對她來說沒有太大問題，但廣東話填詞則需要多些時間學習。

問到她有沒有留意其他女新人，她表示有留意，很欣賞大家的作品，至於獎項方面，她說︰「有都係一個好大鼓勵，但都要做好自己本份先，要有好作品創出嚟，但都係要睇緣份！」她表示現正準備下一首作品，同時亦在構思fans的名字，她說︰「我有個朋友話叫『蘇打粉』，我覺得幾搞笑，我個人都好鍾意，但未知用唔用得，同埋想像唔到自己係fans。(你啲朋友仔都係fans！)都係，等我問下佢哋，或者上網問下大家！」

Vincy之前因參加比賽成日練歌，加上有教日文關係致聲帶受損，長出血泡，自己現時會好好保養聲帶。她說︰「當時係完全唔講嘢，嗰時我都係打字俾朋友睇。依家我都仲有教日文，總之教完日文同練完歌之後，都會唔講嘢一段長時間，又會像蜜糖水。」