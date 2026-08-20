我要做主播｜劉青雲侄仔劉凱浚參賽 一蚊Joe亦入圍 最年長參加者69歲

HOY選秀節目《我要做主播》於今日舉行記者會，節目主持陳啟泰及方健儀，與一班星級嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪及丘靜雯一同亮相。30位參賽者分素人組和藝人組，素人組的最年長的參加者為69歲的張添來，最年輕則為18歲的區瑋晴而藝人組則有前TVB主持游莨維（一蚊Joe），《後生仔傾吓偈》陳欣茵，以及現年20歲、183cm高的劉青雲侄仔劉凱浚，更是報名的參加者。

節目主持方健儀被拍檔陳啟泰封為「主播媽媽生」，私下積極向導演及製作公司朋友引薦學員，方健儀笑言樂於發揮承傳精神，若參賽者將來在頒獎台多謝她，亦是開心事。