我要做主播｜劉青雲侄仔劉凱浚參賽 一蚊Joe亦入圍 最年長參加者69歲

HOY選秀節目《我要做主播》於今日舉行記者會，節目主持陳啟泰及方健儀，與一班星級嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪及丘靜雯一同亮相。30位參賽者分素人組和藝人組，素人組的最年長的參加者為69歲的張添來，最年輕則為18歲的區瑋晴而藝人組則有前TVB主持游莨維（一蚊Joe），《後生仔傾吓偈》陳欣茵，以及現年20歲、183cm高的劉青雲侄仔劉凱浚，更是報名的參加者。
節目主持方健儀被拍檔陳啟泰封為「主播媽媽生」，私下積極向導演及製作公司朋友引薦學員，方健儀笑言樂於發揮承傳精神，若參賽者將來在頒獎台多謝她，亦是開心事。
劉凱浚接受傳媒訪問時表示，報名前沒有知會忙於拍戲的劉青雲。目前他在聖芳濟各大學電影學系就讀二年級，曾參加亞洲電視演員招募，閒時亦會在網絡平台直播唱歌，他直言想在演藝圈發展，伯父亦知道他想入行，但不想透過青雲搭路，希望靠自己實力獲得機會。
早前的海選活動上，劉凱浚清唱郭小霖的《失戀專家》，獲陳啟泰讚賞，「好投入、非常投入、有感情。」他認為20歲唱舊歌的反差也是一個賣點。：不過節目組事前卻指他的歌聲「Kam Kam地」。劉凱浚自言想保育八十、九十年代的懷舊歌，不介意被指唱腔獨特。早前被指工作欠禮貌、不專業的一蚊Joe似有意迴避傳媒追訪，大合照後速離場。