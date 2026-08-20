我要做主播｜劉青雲侄仔劉凱浚「一蚊Joe」齊入圍 最年長參加者69歲

HOY選秀節目《我要做主播》於今日舉行記者會，節目主持陳啟泰及方健儀，與一班星級嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪及丘靜雯一同亮相。30位參賽者分素人組和藝人組，素人組的最年長的參加者為69歲的張添來，最年輕則為18歲的區瑋晴而藝人組則有前TVB主持游莨維（一蚊Joe），《後生仔傾吓偈》陳欣茵，以及現年20歲、183cm高的劉青雲侄仔劉凱浚，更是報名的參加者。
節目主持方健儀被拍檔陳啟泰封為「主播媽媽生」，私下積極向導演及製作公司朋友引薦學員，方健儀笑言樂於發揮承傳精神，若參賽者將來在頒獎台多謝她，亦是開心事。
拒靠劉青雲搭路
劉凱浚接受傳媒訪問時表示，報名前沒有知會忙於拍戲的劉青雲。目前他在聖芳濟各大學電影學系就讀二年級，曾參加亞洲電視演員招募，閒時亦會在網絡平台直播唱歌，他直言想在演藝圈發展，伯父亦知道他想入行，但不想透過青雲搭路，希望靠自己實力獲得機會。
早前的海選活動上，劉凱浚清唱郭小霖的《失戀專家》，獲陳啟泰讚賞，「好投入、非常投入、有感情。」他認為20歲唱舊歌的反差也是一個賣點。不過節目組事前卻指他的歌聲「Kam Kam地」。劉凱浚自言想保育八十、九十年代的懷舊歌，不介意被指唱腔獨特。早前被指工作欠禮貌、不專業的一蚊Joe似有意迴避傳媒追訪，大合照後速離場。
李尚正聲音導航
節目特別邀請李尚正擔任旁白，為《我要做主播》進行聲音導航。節目設五大賽制，首回合「知識與觸覺的盲盒洗牌」考驗常識問答與圖片觀察力；第二回合「72小時極限專題製作」要求參賽者分組實戰，限時完成新聞專題故事；第三回合「主播台初體驗」由前新聞主播親自指導播報技巧；第四回合「名人高壓對決」中，參賽者與重量級嘉賓進行名人專訪；終極總決賽「突發新聞終極模擬」考驗參賽者在零準備下即時播報突發畫面，全面測試臨場應變能力。