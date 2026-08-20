東張西望｜梁敏巧聞假富豪似安德尊爆笑失場 高海寧躺著也中槍

《東張西望》今日(20日)播出一名40歲女士誤以為自己與富豪拍拖，對方不時大晒名車、名錶、名牌，聲稱自己有多間公司，生意多籮籮，更展示自己的電子錢包有9億多元，但這名假富豪卻在一屋苑擔任保安主管。當女事主形容假富豪打扮似安德尊的時候，令梁敏巧忍不住笑了出來。

該名女事主表示對方追求時，送了不少禮物，假富豪邀她到深圳約會，更訂了酒店房，一開門便是大束鮮花、名牌禮物，女事主當晚更與對方發生關係，之後繼而變成情侶。在交往期間，男方向女事主聲稱與李嘉誠傾生意，又指給了3百萬予高海寧為他的車公司拍廣告做代言，而且出入都會大晒一百萬人仔。女事主聲稱見到對方拿100萬出來食飯，自己感到很開心，可以遇到富豪，幻想自己會成為闊太名媛。

女事主表示男方更會在工作期間對她毛手毛腳，更會摸胸打屁股，男方也會要求她穿上性感衣服。當梁敏巧問對方會穿甚麼配合她的露背裝時，女事主指男方穿著誇張，西裝顏色似去表演。梁敏巧續問︰「即係著到安德尊咁？」女事主答道︰「類似啦……」梁敏巧即笑到彎腰，此時旁白則以「安億萬」去稱呼安德尊。當然個案最後是女事主發現男方原來只是空心老倌，更發現她的金戒指不翼而飛，相信是假富豪偷了她的戒指。當她把假富豪送的禮物拿去變賣，發現全是冒牌貨，對方只是充大頭鬼。男方更不怕女事主報《東張西望》，對方更與女事主擘面互罵。