夫妻的博弈｜陳熹潼與黃智賢扮夫婦 演豪門醉酒怨婦獲好評

《夫妻的博弈》中與黃智賢扮演豪門夫妻的陳熹潼(Rachel)因為演「豪門醉酒怨婦」表現出色而大獲好評。Rachel每次出場都是昏醉又鬱悶的狀態，相當考演技。其中一場她在車廂中與黃智賢攤牌，Rachel在三分鐘的場口中，先後展現了貌合神離、挑釁、憤怒、不屑、忟憎、啼笑皆非、失控、嘲諷（自嘲兼狂寸老公）等多元複雜情緒；當中尤以空洞地自稱很開心、還失心瘋一樣的喪笑至手舞足蹈兼青筋暴現的場口，完全將角色的自我放棄，及自覺人生是鬧劇一場的心態演繹得淋漓盡致，極具感染力 ！

Rachel扮醉得入木三分，但原來現實中的她滴酒不沾，Rachel受訪時透露因患有支氣管擴張症，無論喝酒、吃辣、或是感冒都容易出現咳血情況，故劇中如此像真的醉酒場口，Rachel只能靠回憶及日常觀察來演繹：「之前讀演藝時，我有同啲同學試過飲酒Chill吓，之後都完全冇掂酒。有段時間都唔記得咗醉酒嘅感覺，直到咁啱有次劇集慶功宴，有個演員飲醉咗好得意，我就記住咗佢當時個狀態，再模仿番佢。」

談到角色長期苦口苦面兼永遠似是有苦說不出，演藝出身的Rachel坦言也是靠觀察揣摩演繹的感覺：「因為我鍾意觀察人，都見過有啲貌合神離嘅夫妻，一方面要維持另一半嘅面子，但同時又忍唔住單打同反白眼…我有個習慣，見到好人性嘅嘢我會去記住，然後就對住鏡去模仿番佢哋。」