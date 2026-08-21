鄭子誠為宣傳乘車禮儀出動埋妹豬tone 豁出去扮喵喵賣萌

為了推廣乘車禮儀，港鐵最近邀得香港廣播界的「靚聲王」鄭子誠參與拍攝兩條鬼馬宣傳短片，呼籲市民前往車站錄製廣播。雖然子誠對於錄音工作早已駕輕就熟，不過創意爆棚的製作團隊又怎會輕易放過他？他回應說: 「當晚導演叫我用不同風格去演繹關於乘車禮儀的廣播, 一口氣示範了十幾種，總之全晚要不繼變身，連女僕和動物都有扮過! 當中有些風格連自己都未聽過，例如甚麼叫『妹豬tone』？對我而言，某些港式潮語好像比法文更難明解！」

在第一條宣傳片中，可見子誠盡顯大師級功力，先以個人最經典的「音樂情人」治癒系聲線打頭陣，再搖身一變示範嚴肅霸氣的腔調， 然後又模仿Z世代及城城(郭富城) 的語氣：「最後導演竟然想我模仿日本女僕施展魔法！今次真的是豁了出去，第一次在鏡頭前又扮貓又『比心心』，還要保持頭頂上的一對『貓耳』(手勢)正確。雖然事前有看過關於這個姿勢的介紹，但看完也一頭霧水。最後都是臨場向年輕的工作人員請教，學習做出施展魔法的愛心手勢，原來也有很多花式。可能叫我打幾個側手翻會更易！」

據稱子誠只是臨場學習了幾分鐘，便能似模似樣做出導演要求的得意姿勢，令在場工作人員大呼驚喜。子誠還表示:「當晚最後拍攝的一幕，是幾個年青人和我興奮地擁著轉圈，他們轉得非常開心，連導演喊cut都沒有停下來。由於當時我們是相擁著，所以我唯有跟著他們，繼續又轉又跳了好一會。幸好當日是在深夜拍攝，下午我去了打網球，算是事前有做過運動熱身，否則未必夠體力陪這班精力旺盛的年青人玩！」

在第二條宣傳片中，子誠則運用其招牌「完美奸人」及「背後有陰謀」的語氣，呼籲大家去參加錄製有禮廣播。可惜今次他的「陰謀」被最後一段模仿車廂關門的提示聲音而變為「攪笑」。