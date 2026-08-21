IdG偶像女生最年輕忙內組合正式出道 IdG 2%首個MV拍足20小時

由一期生中年紀最小的兩位成員：15歲 Fiona（李曉琳）及17歲 Elva（吳雨蕎）組成二人組合「IdG 2%」，並以全本地創作歌曲《借啲倚》正式加入樂壇，歌曲及MV現已於各大音樂平台上架。《借啲倚》由 IdG總製作人Bert744 作曲、鍾說填詞，歌曲以 Fiona 與 Elva 的真實相識經歷為創作藍本。二人由一期生遴選時互不相識，到訓練期間逐漸成為形影不離的「糖黐豆組」，經常手牽手出席不同表演及訓練，兩人的自然默契亦令她們成為粉絲眼中的「自然CP」。今次MV正正將這份不經修飾的少女友情放大呈現。

《借啲倚》MV拍攝歷時二十小時，二人凌晨4時已開始準備。Elva笑言：「好倦，但好開心！準備時間早過以前返學，因為有點緊張，又怕自己不知道醒，所以乾脆沒有睡覺。」Fiona亦表示：「我都沒有睡，整個腦都是首歌同舞步。早上7時正式開拍時真的有點倦，不過當拍完二人枕頭大戰後，就完全醒晒！」導演亦特別要求二人毋須刻意「演戲」，只需要呈現平日相處最自然的一面。因此MV鏡頭中的嬉戲、笑聲與默契，幾乎就是 Fiona 與 Elva 日常相處的真實寫照。

拍攝進入尾聲時，更出現二人完全意想不到的驚喜。一眾「IdG偶像女生」一期生成員，包括已出道的「IdG Bubbles」及「IdG Sundae」成員突然到場探班，為兩位忙內打氣。全員聚首，當然要大家一同參與MV特別演出，將原本屬於兩個女生的出道作品，變成一幕屬於整個「IdG偶像女生」的青春紀錄。Fiona表示：「最最最開心就是拍攝尾段，一眾一期生突然來探班，真的很驚喜！好多謝大家一直都這麼疼我們兩個。」Elva稱：「不經不覺全團出現已經好像是變了我們偶像女生的傳統，而對於我們兩位來說是最有優勢的，因為有之前為「IdG Bubbles」及「IdG Sundae」拍攝她們的第一首歌的經驗，所以有些導演的要求也很容易明白，亦很快投入拍攝之中 。」