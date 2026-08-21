希晉@ROVER 27歲生日會 坦承曾患焦慮靠歌迷重拾信心

樂隊ROVER主音王希晉日前迎來27歲生日，並舉辦以「RHYTHM」為主題的生日會，吸引近百位粉絲到場支持，全場座無虛席。「RHYTHM」象徵希晉26歲這一年在音樂路上的征途，代表他對音樂熱愛的節拍從未減退。過去一年，他遊走於不同音樂風格，在多個舞台留下足跡。雖然經歷過低潮與難關，但也迎來過燈光璀璨的時刻，他依然能夠跟隨內心旋律，奏出屬於自己的樂章。

希晉在開場時分享：「呢一年有高有低，但音樂從來冇停過，就好似今日個主題咁，RHYTHM一直喺度。」生日會以音樂貫穿全場，希晉唱出為粉絲特別準備的歌單，答謝大家過去一年的陪伴。《造星》的黃子博更驚喜現身，為希晉擔任結他手伴奏。

除了音樂演出，希晉還與粉絲大玩互動遊戲，包括問答環節及大電視考驗默契，現場笑料百出。而最令人感到溫暖的環節，莫過於一對一對話時間。希晉希望能與每位粉絲近距離交流，加上不設時間限制，他堅持認真傾聽每位到場者的心聲，結果生日會越玩越夜，最終延長至凌晨2時才圓滿結束，笑言成為「最長氣生日會」。