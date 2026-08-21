菲律賓Viva One紅星9月齊集香港 麥花臣開騷為同鄉勞工帶來娛樂體驗

菲律賓大型娛樂公司Viva Communications今年迎來成立45周年紀念，旗下的付費訂閱式視訊點播串流媒體平台Viva One，宣布旗下最耀眼的明星即將齊聚香港，鐵定於2026年9月27日在麥花臣場館舉辦「Viva One Vivarkada: The Ultimate FanCon and Grand Concert 香港演唱會」，為身在香港的菲律賓勞工帶來一個充滿音樂、娛樂與粉絲互動的難忘之夜。
屆時將有多位紅星及人氣CP集齊香港，包括視界男神Joseph Marco、花旦Rhen Escaño，還有菲律賓版《嚇鬼阿嫂》（Pee Mak）主角Bea Binene與Wilbert Ross等等，是次演唱會門票票價定為港幣880（VIP）、港幣380（A類）、港幣280（B類），現已於 uutix 開售。
此活動專為香港的菲律賓社群特別籌辦，旨在慶祝原創菲律賓娛樂文化，同時讓遠離家鄉打工的菲律賓人透過沉浸式的粉絲大會與演唱會體驗，有機會與 Viva旗下當今崛起最快的明星們重新建立聯繫。
Viva One Vivarkada: The Ultimate FanCon and Grand Concert 香港演唱會
日期 ：2026年9月27日（星期日）
時間 ：晚上7時
地點 ：麥花臣場館
票價：
• VIP – 港幣880元（包含與藝人合照機會，以及1個月有效期的VIVA ONE識別碼）
• CAT A – 港幣380元
• CAT B – 港幣280元
（全場坐位）