菲律賓Viva One紅星9月齊集香港 麥花臣開騷為同鄉勞工帶來娛樂體驗

菲律賓大型娛樂公司Viva Communications今年迎來成立45周年紀念，旗下的付費訂閱式視訊點播串流媒體平台Viva One，宣布旗下最耀眼的明星即將齊聚香港，鐵定於2026年9月27日在麥花臣場館舉辦「Viva One Vivarkada: The Ultimate FanCon and Grand Concert 香港演唱會」，為身在香港的菲律賓勞工帶來一個充滿音樂、娛樂與粉絲互動的難忘之夜。

屆時將有多位紅星及人氣CP集齊香港，包括視界男神Joseph Marco、花旦Rhen Escaño，還有菲律賓版《嚇鬼阿嫂》（Pee Mak）主角Bea Binene與Wilbert Ross等等，是次演唱會門票票價定為港幣880（VIP）、港幣380（A類）、港幣280（B類），現已於 uutix 開售。