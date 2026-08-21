中年好聲音4｜決賽海報曝光 香港漫畫大師劉雲傑完美捕捉終極七強神韻

決賽當晚，myTV SUPER登記用戶可透過myTV SUPER App直播頻道81台Chatroom互動，參與觀眾點評，其留言有機會在翡翠台以彈幕形式顯示，為心儀的選手打氣、給予意見或評語。而本周六（22日）晚播映的《中年好聲音4之決戰前夕》會率先讓觀眾體驗彈幕功能。而「觀眾最愛好聲音」投票活動已經開始，於節目時段內截止（以當晚主持公布時間為準）。觀眾可以登入TVB三大平台：myTV SUPER、tvb.com及TVB ANYWHERE的投票網頁，投選一位你心水的七強選手，最後會綜合三大平台投票結果，最高票數者將於決賽當晚奪得「觀眾最愛好聲音」大獎。而所有票數更會累積成為決賽其中一項分數，每一票都會影響賽果！