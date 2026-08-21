中年好聲音4｜決賽海報曝光 香港漫畫大師劉雲傑完美捕捉終極七強神韻

《中年好聲音4登峯之戰》將於後日（23日）晚7時30分翡翠台現場直播，李克勤與巫啟賢將擔任星級評審，聯同五大專業評審肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦，一齊以嚴厲眼光挑選冠亞軍得主。
決賽當晚，myTV SUPER登記用戶可透過myTV SUPER App直播頻道81台Chatroom互動，參與觀眾點評，其留言有機會在翡翠台以彈幕形式顯示，為心儀的選手打氣、給予意見或評語。而本周六（22日）晚播映的《中年好聲音4之決戰前夕》會率先讓觀眾體驗彈幕功能。而「觀眾最愛好聲音」投票活動已經開始，於節目時段內截止（以當晚主持公布時間為準）。觀眾可以登入TVB三大平台：myTV SUPER、tvb.com及TVB ANYWHERE的投票網頁，投選一位你心水的七強選手，最後會綜合三大平台投票結果，最高票數者將於決賽當晚奪得「觀眾最愛好聲音」大獎。而所有票數更會累積成為決賽其中一項分數，每一票都會影響賽果！
另外，星級漫畫大師劉雲傑為終七強繪製的海報正式曝光，完美捕捉各人的獨特神韻，為即將到來的決賽增添熱血動漫色彩。劉雲傑代表作為《百分百感覺》，在香港及海外均有相當銷量及口碑，以及被多次改編成電影及劇集；2008年，他更憑《百分百感覺》於第二屆「日本國際漫畫賞」奪得冠軍。