邱士縉Stanley最後單身生日 MIRROR齊人慶祝 姜濤祝少啲皺紋

MIRROR成員邱士縉(Stanley)昨日(20日)36歲生日，亦是結婚前最後一個單身生日，未婚妻李炘頤（Alina）率先在社交平台放閃，分享2人攬到實合照，寫道：「他跟我說過最認同的一句：只有好運的人才會走在一起。生日快樂啦﹗最後的單身快樂哈哈﹗」正在忙於拍團綜《 MIRROR ACE 》的Stanley，雖在工作中度過，但獲11位兄弟為他慶生，他於晚上分享12子齊人合照，寫道：「Happy birthday to me! 好似第一次生日十二個一齊開工」，收工回家就與Alina慶祝，Stanley捧著蛋糕與未婚妻自拍，「簡簡單單就已經好開心。」

姜濤：傳多啲肌肉俾我

昨晨呂爵安(Edan)已在IG Story發布Stanley的黑圖作生日禮物，姜濤則拍片搞笑賀壽：「大表哥，祝你生日快樂﹗你平時話你照顧我，係嘅，真係成日照顧我，希望我可以照顧番你，希望你生日快樂﹑少啲皺紋﹑啲肌肉唔好成日流失，愈來愈大隻，同埋傳多啲肌肉俾我，恭喜你又老一歲喇﹗」今年李駿傑Jeremy就送上一包紙巾禮物，並拍片紀錄「巨豬CP」的相處日常，片中Stanley嫌棄地將紙巾掟走，露出一副凶狠樣。

話說回來，Stanley雖說「好似第一次生日十二個一齊開工」，其實2024年MIRROR曾齊人為他慶祝，當時Jeremy捧蛋糕，途中蠟燭被冷氣風吹熄，陳卓賢Ian還笑道：「個蛋糕要還㗎，我哋好多budget呀？仲想切？我攞走喇！」不過今年氣氛截然不同，眾人坐定定飲紅酒，枱上放了個大蛋糕，姜濤看似微醉，依在Stanley肩膊，巧妙呼應Stanley新歌《Lay Your Head On Me》。