熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Aug-21 11:00
更新：2026-Aug-21 11:00

邱士縉Stanley最後單身生日 MIRROR齊人慶祝 姜濤祝少啲皺紋

分享：
Ec969f6b 9e93 4b12 aa1b f9a09baca5ca

邱士縉Stanley36歲生日，收工與未婚妻Alina慶祝。(IG@Stanleysc_)

MIRROR成員邱士縉(Stanley)昨日(20日)36歲生日，亦是結婚前最後一個單身生日，未婚妻李炘頤（Alina）率先在社交平台放閃，分享2人攬到實合照，寫道：「他跟我說過最認同的一句：只有好運的人才會走在一起。生日快樂啦﹗最後的單身快樂哈哈﹗」正在忙於拍團綜《 MIRROR ACE 》的Stanley，雖在工作中度過，但獲11位兄弟為他慶生，他於晚上分享12子齊人合照，寫道：「Happy birthday to me! 好似第一次生日十二個一齊開工」，收工回家就與Alina慶祝，Stanley捧著蛋糕與未婚妻自拍，「簡簡單單就已經好開心。」

Cfe9bb38 5b34 4cb2 8019 b7dfcd1eae9f E2abc22b 9aa9 4ede 9951 864fec377ee9 Dce20afe eeeb 49e3 9bae 6a10a59c64a5 34b6c81e 8d17 4280 a2dc 6b89a5687a4c Bc86c754 7865 4c0e bc3a 3fc7e388d743 3c773643 b2a1 4f4a af72 e5a72db3852a

姜濤：傳多啲肌肉俾我

昨晨呂爵安(Edan)已在IG Story發布Stanley的黑圖作生日禮物，姜濤則拍片搞笑賀壽：「大表哥，祝你生日快樂﹗你平時話你照顧我，係嘅，真係成日照顧我，希望我可以照顧番你，希望你生日快樂﹑少啲皺紋﹑啲肌肉唔好成日流失，愈來愈大隻，同埋傳多啲肌肉俾我，恭喜你又老一歲喇﹗」今年李駿傑Jeremy就送上一包紙巾禮物，並拍片紀錄「巨豬CP」的相處日常，片中Stanley嫌棄地將紙巾掟走，露出一副凶狠樣。

話說回來，Stanley雖說「好似第一次生日十二個一齊開工」，其實2024年MIRROR曾齊人為他慶祝，當時Jeremy捧蛋糕，途中蠟燭被冷氣風吹熄，陳卓賢Ian還笑道：「個蛋糕要還㗎，我哋好多budget呀？仲想切？我攞走喇！」不過今年氣氛截然不同，眾人坐定定飲紅酒，枱上放了個大蛋糕，姜濤看似微醉，依在Stanley肩膊，巧妙呼應Stanley新歌《Lay Your Head On Me》。

Cb43b019 ccbe 4bfa 8fd0 41d9029c7961 58b51f84 7cbc 478c 909f bbac825cb4ab D652d029 1da1 406a b93c ed4753c8c6cc 9c0f66cc 1526 4fd6 b5f3 93e646c6e819 Cdc3ca1c 7f2e 4860 a7cb 6e318d456851

哽咽談亡母

另外，還有Stanley參與的戲劇作品亦有有出post為他慶祝，包括與柯震東合作的電影《我未許願先吹蠟燭 》和富士電視台新劇《kiDnap GAME》，均有發放劇照祝賀。而本月27日上映的《我未許願先吹蠟燭》香港官方IG更分享了一條為大表慶祝的短片。片中他提到曾在母親病重時許願，一度哽咽，「媽咪病到最後最後嘅時候，我曾經應承過佢…佢臨走嘅時候都係好擔心我…好奇怪添講呢啲嘢…我希望可以有一日，可以喺台上、拎獎嘅時候，可以……多謝媽咪。」

Stanley未許願 Edan搶先吹蠟燭

不過畫面一轉，即Edan呂爵安、蘇麗珊、陳山聰驚喜捧出生日蛋糕唱生日歌，惟大表未許願，Edan已先為他吹蠟燭，大表扮嬲咆哮，作勢反臉將蛋糕「質」在Edan臉上，Edan大叫：「我鍾意吹呀！吹呀？！」之後陳山聰為他再點蠟燭，Edan又再吹熄，相當搞笑。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務