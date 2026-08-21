張致恒認入不敷支遲交租 親解請工人養狗苦衷 ：去延續呢個家庭好辛苦

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）婚後育有四名兒子，一家六口不時傳出財政問題。雯雯上月才自爆因欠交電費被截電，日前又在社交網以黑底白字寫下「又同一條路，又死多次，一個月內」，並暗示即將搬家，令外界再次質疑Steven是否故態復萌。Steven日前拍片親自回應，直言家庭「入不敷支」，加上租約死期已滿，需要另覓居所。

收入追不上開支

Steven解釋近期市道不景，收入減少，各類開支卻多，令財政相當緊絀。但他強調並非不交費用，只是遲交，「市道差，收入少咗，好多唔同嘅開支，可能變咗入不敷支，會搞到唔夠錢交電費，亦都唔夠錢交租，其實唔係冇交，係遲交，所以佢哋會好不滿。」他亦指單位的死約已經結束，因此需要搬走。

自揭請工人難兼顧

對於外界質疑財困仍聘用工人，Steven稱太太要獨力照顧四名幼子幾乎不可能，其中一名兒子有自閉症，情緒較難安撫。他直言若沒有工人幫手，除非他不出外工作，否則太太難以獨力支撐。Steven 表示：「唔請工人去幫我老婆手嘅話，其實，基本上係冇乜可能，除非我唔返工，兩個人就喺度困獸鬥，淨係喺度湊仔。有好多人唔會明白呢種感覺。」