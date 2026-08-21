趙學而分享疑遇護膚黑店經歷 被誤hard sell 廣告嬲爆刪文獲網民平反

趙學而近日在社交網分享在中環遇到疑似護膚「黑店」的經歷，原本想提醒消費者提防高壓推銷，怎料被部分網民誤以為幫店舖宣傳，令她委屈刪帖。她事後澄清純粹想分享應對技巧，終獲不少網民力撐。

店員認出身份狂減價

她還原經過，指一名外籍男店員先以讚賞其衣服打扮為由截停她，再帶她入店內試護膚品。期間，有店員認出她，隨即以「跳樓價」推銷，產品由八千多元減至七千多，最後再減至五千多元。她形容成件事「真係有咁大隻蛤乸隨街跳咩」更反諷：「由七千幾減到五千幾 ，唔買真係對唔住自己」。

強調護膚品不可亂買

趙學而表示自己全程保持清醒，臨走前只拋下一句：「I'm not ready to shop 多謝陪我玩咗咁耐，Bye！」她解釋並非不願消費：「唔係唔想消費，而係咁嘅行銷手法唔會令到我想買嘢。」她亦提到護膚品要留意成分與品質，買前應諮詢專業美容師或化妝師，不應在街頭隨便被人說服。

