趙學而分享疑遇護膚黑店經歷 被誤hard sell 廣告嬲爆刪文獲網民平反

趙學而近日在社交網分享在中環遇到疑似護膚「黑店」的經歷，原本想提醒消費者提防高壓推銷，怎料被部分網民誤以為幫店舖宣傳，令她委屈刪帖。她事後澄清純粹想分享應對技巧，終獲不少網民力撐。
店員認出身份狂減價
她還原經過，指一名外籍男店員先以讚賞其衣服打扮為由截停她，再帶她入店內試護膚品。期間，有店員認出她，隨即以「跳樓價」推銷，產品由八千多元減至七千多，最後再減至五千多元。她形容成件事「真係有咁大隻蛤乸隨街跳咩」更反諷：「由七千幾減到五千幾 ，唔買真係對唔住自己」。
強調護膚品不可亂買
趙學而表示自己全程保持清醒，臨走前只拋下一句：「I'm not ready to shop 多謝陪我玩咗咁耐，Bye！」她解釋並非不願消費：「唔係唔想消費，而係咁嘅行銷手法唔會令到我想買嘢。」她亦提到護膚品要留意成分與品質，買前應諮詢專業美容師或化妝師，不應在街頭隨便被人說服。
網民誤會賣廣告
不過，帖文一出，有部分網民未看清內容，便湧入留言指她幫「黑店」宣傳，令她大感委屈，最終決定刪除帖文，她坦言：「當日啲人湧入嚟同我講呢間係黑店，起勢話我幫佢宣傳，話我唔應該用咁嘅手法寫嘢，我委屈到極，嬲到del po呀我！」幸好，也有網民替她澄清，指她只是分享應對技巧而非賣廣告，並留言：「衷心多謝趙小姐，完美示範點樣全身而退呢啲黑店。」、「終於有人寫，我之前都俾佢哋拉咗入舖頭。」