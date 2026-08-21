康堤一take pass考獲棍波車牌成就解鎖 大膽出言嘲笑湯令山

陳奕迅愛女陳康堤（Constance），繼承父母的衣鉢加入娛樂圈，去年簽約唱片公司正式出道，先後推出多首歌曲，更火速奪得「生力軍女歌手金獎」。事業發展順利，愛情同樣得意，早前她公開認愛「網球一哥」黃澤林，二人感情穩定，不時高調放閃。今日（21日），康堤在社交網再宣布另一「成就解鎖」，一take pass 考獲棍波車牌。

挑戰難度考棍波

康堤在IG限時動態分享成績單，見她興奮在照片寫上「棍波 let's go thank you sir」，以及「girl can officially drive clutch (女孩能正式駕駛離合器）」更附上她與學車師傅的合照，見她開心舉起成績單，笑容燦爛；其後，她再出post 表示：「1次合格可能是至今最大的成就 」，更大膽笑嘲早前四次考牌不合格的湯令山，「唔使搭咁多Uber」似乎是要充當女司機載對方出入。