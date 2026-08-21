康堤一take pass考獲棍波車牌成就解鎖 大膽出言嘲笑湯令山

陳奕迅愛女陳康堤（Constance），繼承父母的衣鉢加入娛樂圈，去年簽約唱片公司正式出道，先後推出多首歌曲，更火速奪得「生力軍女歌手金獎」。事業發展順利，愛情同樣得意，早前她公開認愛「網球一哥」黃澤林，二人感情穩定，不時高調放閃。今日（21日），康堤在社交網再宣布另一「成就解鎖」，一take pass 考獲棍波車牌。
挑戰難度考棍波
康堤在IG限時動態分享成績單，見她興奮在照片寫上「棍波 let's go thank you sir」，以及「girl can officially drive clutch (女孩能正式駕駛離合器）」更附上她與學車師傅的合照，見她開心舉起成績單，笑容燦爛；其後，她再出post 表示：「1次合格可能是至今最大的成就 」，更大膽笑嘲早前四次考牌不合格的湯令山，「唔使搭咁多Uber」似乎是要充當女司機載對方出入。
網民封「女車神」
考棍波車一向難度極高，能夠一Take pass相當困難。今次康堤棄考自動波、向難度挑戰，絕對值得驕傲。消息一出，不少網民留言恭喜，大讚：「好叻女呀！好犀利！」、「棍波都一Take過，果然係女車神！」更指年僅21歲的她，已經成就滿滿，可謂真正的「人生勝利組」。