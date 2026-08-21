高海寧再成騙徒目標 認300萬夠請拍廣告 馬國明寧問高Ling借錢拒向fans埋手

高海寧、馬國明等到觀塘出席《夫妻的博弈》宣傳。高海寧近日忙於在內地拍劇，今次專程抽空回來宣傳，提到她是繼佘詩曼之後身價第二高的女藝人，高Ling表示自己不知道，相信只是大家吹捧而已。劇中高Ling在張頴康求婚時掌摑對方一幕，她坦言當時摑得十分痛快，畢竟對方的角色實在太差。她又提到自己的右手比較大力，右手摑得會更痛快，可惜要遷就鏡頭改用左手，但有一下因為摑到應一應，自己在Cut機後隨即向他致歉。

提到《東張西望》最近播出的個案，再有人借高海寧之名義呃人，對方聲稱用300萬請她做代言人，高Ling聞言笑說：「哈哈！我有收到好多message話我知呢件事，我都聽到個故仔！（300萬夠唔夠請你？）夠丫！但我冇收到呢個300萬嘅廣告邀約！」對於自己成為騙徒目標，高Ling也忍不住笑出來：「其實我收到message嘅時候，點解又係關我事嘅？之前都有一單，我要再呼籲多一次，唔好輕易相信別人的說話！」

她又指不時有人開假account冒充她，她叮囑大家勿輕易相信，「有啲騙徒會冇應我，同啲fans傾偈，再問佢哋攞啲個人資料，千祈唔好！我係唔會做呢件事，唔好俾私人資料俾人哋，唔好信人哋講嘅嘢，有啲人話識我呀，又話同我好熟呀，其實我忙到冇乜朋友，我冇乜朋友，剩係得同馬明、湯洛雯熟㗎咋！」

馬明表示以前也有騙徒冒充他本人，問fans借錢，但自己一早講明不會向fans借錢，笑言就算要借都會問高Ling。問到馬明早前跌了結婚戒指，但至今仍未買回，「老婆仲揀緊啲款式，佢有幾個option！」高Ling續問會否把鑽石加碼，馬明：「好彩係結婚嗰隻唔係求婚嗰隻，如果係求婚嗰隻真係死得啦！結婚嗰隻唔係好貴！」更爆老婆得知戒指遺失之後，大為興奮，因為可以再揀款式。