古天樂紅館演唱會｜化身黑武士從天而降 與女dancers大跳辣身舞（持續更新）

古天樂入行以來首個個人騷《MY FIRST SHOW》，今晚（8月21日）起一連兩天假紅磡香港體育館舉行，獲不少圈中好友捧場，包括滕麗名、廖子妤、甘比、顧紀筠、梁靖琪、蔡一智、吳肇軒、羅家英、黎諾懿、Dear Jane主音Tim等，佘詩曼亦陪同佘媽，與古媽媽一同現身觀眾席。

首場於晚上8時半揭開序幕，進角古天樂從天而降，以《世紀大騙局》一曲打頭陣，其間拿出激光劍，一身全黑造型猶如「黑武士」，霸氣十足，並由一眾「白兵」Dancers襯托下空降紅館舞台。原本披上白袍的女舞者們，搖身一變辣妹打扮，古仔亦脫去大褸，由火辣女Dancers傍住唱出《Mr. Cool》。