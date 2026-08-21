古天樂紅館演唱會｜化身黑武士從天而降 與女dancers大跳辣身舞（持續更新）

古天樂入行以來首個個人騷《MY FIRST SHOW》，今晚（8月21日）起一連兩天假紅磡香港體育館舉行，獲不少圈中好友捧場，包括滕麗名、廖子妤、甘比、顧紀筠、梁靖琪、蔡一智、吳肇軒、羅家英、黎諾懿、Dear Jane主音Tim等，佘詩曼亦陪同佘媽，與古媽媽一同現身觀眾席。
首場於晚上8時半揭開序幕，進角古天樂從天而降，以《世紀大騙局》一曲打頭陣，其間拿出激光劍，一身全黑造型猶如「黑武士」，霸氣十足，並由一眾「白兵」Dancers襯托下空降紅館舞台。原本披上白袍的女舞者們，搖身一變辣妹打扮，古仔亦脫去大褸，由火辣女Dancers傍住唱出《Mr. Cool》。
農夫出場，一口氣唱出《歡迎玩謝我》、《天下一家》，二人恭喜古老闆出道26年終於第一次開紅館，陸永表示雖然當年無緣跟古老闆角逐樂壇生力軍，古仔聽罷即答：「你又知今年唔會？」意指大家或有機會在年底頒獎禮爭獎。三人妙語連珠，經古仔退出換衫，農夫再唱出《高舉雙手》。古天樂換上由王嘉爾Jackson Wang設計的Team Wang出品，情深獻唱《新手戀愛》，向來寵粉的古仔，當一邊唱出《天真》、《杯麵》，一邊進行握手環節，舞蹈員更拿起即影即有，為古仔跟幸福觀眾拍下珍貴合照，還即場送上合照予握手位觀眾。
古仔談到演藝生涯中一直想為香港拍一套科幻片，2022年《明日戰記》上映終於實現其多年心願，他隨即介紹為電影獻聲的Winka@COLLAR和ANSONBEAN站台，由二人合唱主題曲《明日之明日》。張繼聰以嘉賓身份出場，自言跟古天樂都是叫Louis，雖然各方面不及古老闆，但自己成就卻組成了「人夫集團」，之後驚喜合唱數句賀歲片《百年好合》的惡搞名曲《暗戀王》，之後兩合唱《兄弟不懷疑》。