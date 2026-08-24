浪花男女專訪｜楊偲泳目擊魏浚笙麻繩纏頸意外 Jeffrey急摸頸：睇下個頭有冇甩(有片)

由魏浚笙(Jeffrey)、楊偲泳(Renci)和朱鑑然合演的《浪花男女》，作為香港首部以Wakesurf為主題的電影，背後有血有汗。在香港拍水上運動電影固然不容易，雖由拍過《I SWIM》的導演馮志強執導，但經濟環境大不如前。導演早前接受《爆谷一周》訪問時透露，臨開拍前突有投資者縮沙，由於各部門都準備就緒，他惟有硬著頭皮自掏腰包，投資過百萬埋單，而更料不到是Jeffery拍攝時遇上麻繩纏頸的意外，幾乎喪命。全程目擊意外發生的Renci，直指非常危險，「差啲變無頭東宮！」

Jeffrey和朱鑑然繼《I SWIM》後再與馮導合作，兩位男神大騷肌肉，非常吸睛；不過結實肌肉下，骨子裡同屬「中二病」底子，兩人早前與Renci齊齊受訪，談到兩位男生對彼此的印象，朱仔就形容Jeffrey有深道，Jeffrey大讚朱仔有型靚仔，「好成熟嘅男人，(合作後？)係相反！即係平易近人。」朱仔聞言就作狀扮嬲，起身離座。Renci笑言：「平時喺片場就係咁。」她扮作拿著「搖控器」，笑指當兩人齊齊中二病發，就要「撳掣」示意兩人轉為靜音模式，不過作用不大，有時mute完更大聲。被問到哪位中二病情較嚴重時，Renci毫不猶豫答道，「阿笙係中二病嘅代名詞，但佢係值得嘅！搞笑但又嬲佢唔落。仲成日呃我話萬歲，但成套歲拍完都冇！」

Renci驚嘆 傷咗都咁靚仔 Jeffrey在戲中演初哥，從零開始到玩單人花式，更要與Renci雙人衝浪，他特地為拍攝學滑水，獲Renci大讚有運動細胞，Jeffrey興奮道，「一開始訓練係覺得好玩，忽然企到起身會覺得自己識飛咁！」Renci大爆：「佢啱啱起到身，會狂叫人影佢。」不過拍攝並間發生意外，談起意外經過，Jeffrey突然認真起來，「我記得嗰時係拍緊一開始，因為我仲要揸住條繩，我一放繩，條繩就箍住我條頸，吊咗3、4秒後掙脫咗，好好彩！」Renci目擊事發經過，猶有餘悸，「差啲變無頭東宮，真係纏住扯，係粗麻繩嚟，我哋好驚，我即刻問佢是否OK，佢清醒答我OK，但見佢用手掩住條頸，KB(李健宏演船家)即刻揸船接佢上水，我哋係好驚，因為條頸有條血痕，但真係好靚仔，我影咗張相。」Renci坦言仍未覺嚴重，「但上咗岸開始滲血，最驚唔係皮外傷，但驚佢頸椎拉到。」

Jeffrey憶述，當時只想盡力掙脫，「起初都唔知係咪掙脫到，但我成程摸住條頸，睇下個頭有冇甩到，唔係講笑，因為水又好凍，唔知個頭係咪仲喺度。」Renci表示，幸好KB較有經驗處理，加上海水是鹹，立即拉他上水。休養一個月後復拍，Jeffrey坦言有點陰影，「原本以為無乜嘢，點知一嚟起水，當要拋手條繩就會望緊條繩，當知道條繩喺安全距離，就會放心許多。但每次拋繩都會望，有少少陰影。」問到拍畢電影後可有繼續wakesurf，他坦言已沒有玩。

朱鑑然Renci演教練感心虛 朱鑑然演男神wakesurf教練「Joe神」，在戲中經常高八度叫「早晨」，他沾沾是自己為角色構思的招牌動作，「估唔到我都可以高調！」他與Renci本身懂wakesurf，但只當作消遣活動，今次挑戰演專業教練，兩人直言極度心虛，Renci表示，「角色係專業，但我哋自己玩係業餘，要喺短時間內做到人哋一、兩年嘅成果，超級心虛！好多謝攝影師搵多啲角度拍多啲英姿。」由於角色要做各種花式動作，兩位教練更有場battle戲，他們只能將勤補拙，把握每次好天氣出盡做盡拍，「因為唔保證啲動作每次都做到，其實幾撞手神，睇吓邊日狀態好，就用嗰一個鏡頭放入去battle嘅劇情。」

Jeffrey自言黑到似古天樂 日日wakesurf除了體能挑戰，更要同陽光玩遊戲，Jeffrey自言曬到「史上最黑，追到古生！」Renci拍完《浪花男女》緊接要拍《夜王》，非常擔心，「我好驚喺成班女仔入面特別黑，好彩Fish(廖子妤)介紹我食美白丸同喪飲檸檬水做facial，白唔返晒但救到少少。」 文、攝：：Grace 髮型：Lupus Chui（楊偲泳）、Hue._lupus ，Hue._hair（朱鑑然） 化妝：CarmenC（楊偲泳）、Shuen Kong（朱鑑然） 服裝：MAX&Co.（楊偲泳）、DEMO, Sandro（朱鑑然） 場地：Soho Beach Club At The Pulse