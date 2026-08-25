楊樂文邵美琪談善言《被殺的那天》入圍釜山影展 揭至親死亡真相角色難拿捏

由邵美琪、楊樂文、談善言、蘇文濤合演的香港電影《被殺的那天》(Dead End)，入圍第31屆釜山國際電影節「展望‧亞洲」Vision - Asia 競賽單元。此片由《九龍城寨》系列導演鄭保瑞監製，新晉導演林樂騫自編自導，是第七屆首部劇情片計劃大專組得獎作品，將於釜山迎來世界首映。早前大會亦宣布香港導演許鞍華獲頒「山茶花大獎」，表揚其作品提升女性地位；奧斯卡影后楊紫瓊將獲頒年度亞洲電影人獎。

Lokman挑戰演繹內心掙扎 今屆有23部作品入圍「Vision-Asia」單元，包括韓國、日本、泰國、越南、伊朗、哈薩克等嘅亞洲地區導演作品，將於10月6日至15日電影節期間舉行首映。電影以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為起點，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與人性的複雜。對於《被殺的那天》入圍，楊樂文表示：「今次係我第一次有作品入圍電影節競賽單元，之前都係以參展形式參與，所以今次感覺有啲唔一樣，亦更加期待。《被殺的那天》講一個關於過去同放下嘅故事，希望可以帶俾觀眾一啲唔同方向，去感受同面對呢類事情。今次呢個角色好多事情都受到過去影響，演繹上亦有好多來自內心深處嘅掙扎，唔單止依靠環境或者同對手之間嘅互動去呈現，所以對我嚟講係一個比較有挑戰嘅部分。」

香港電影身份參展 談善言就恭喜電影團隊，「好榮幸呢套電影可以參與釜山國際電影節，期待有機會到現場與當地觀眾互動交流。」邵美琪則表示：「何美君呢個角色其實幾複雜，最初我都覺得幾難拿捏，好彩導演同監製畀咗我好多信心，拍攝期間大家一路傾、一路交流，成個合作過程都好愉快。今次好開心套戲可以入選釜山國際電影節競賽單元，希望觀眾會鍾意我哋大家一齊合作出嚟嘅成果。」導演林樂騫在社交平台發文寫道，「終於收到釜山國際電影節嘅電郵，成個人鬆晒，辛苦咗咁耐，總算對大家有個交代。」她感謝每一位曾經幫助和支持這套戲的前輩、朋友同伙伴，「好開心套戲可以香港電影身份參與。」

揭家庭秘密 《被殺的那天》是林樂騫首部劇情長片。以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為框架，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與失去如何影響個人，甚至跨越世代。故事圍繞三十歲的程式設計師鄭愷文（楊樂文飾）展開。愷文與妻子阿詩（談善言飾）及女兒過着平靜生活，內心卻一直對未來充滿焦慮。一天，一名自稱是愷文同父異母弟弟的少年樂(蘇文濤飾)突然出現，執着追查父親十多年前墜樓身亡的真相，令愷文一直壓抑的童年記憶再次浮現。多年來，他始終懷疑母親何美君(邵美琪飾)可能與父親的死亡有關，卻一直未敢正視這個疑問。

導演林樂騫希望藉角色追尋真相的過程，帶觀眾面對那些被隱藏和壓抑的記憶，思考人如何在不確定之中與過去共存、尋找前路。她畢業於香港城市大學創意媒體學院，其編導短片《無眠夜行》曾奪鮮浪潮國際短片節最佳創意獎及香港獨立短片及錄像比賽（ifva）評審推薦項目，其後參與多部香港電影製作。