張致恒親解拒領綜援與破產原因 澄清重返娛樂圈非為大紅大紫

張致恒（Steven）與太太雯雯近年屢傳經濟困難，早前更被指欠交電費遭截電，需要再次搬家。Steven日前拍片承認家中「入不敷支」，又解釋兒子患有自閉症，太太難以獨力照顧四名年幼兒子，所以必須聘請工人幫手。其後，雯雯再於社交網發文直指：「其實憑乜野仲可以繼續娛樂圈呢條路？屋企個個都係sen要特別照顧，唔靠政府靠娛樂圈？」近日，Steven 再次接受網上頻道訪問，詳細解釋為何在困境中仍堅持不申請破產及拒領綜援。
不想直接避開責任
Steven透露很多朋友建議他申請破產，認為幾年後可以重新開始，但他無法接受：「雖然我而家還唔到錢俾人，都係一個唔道德嘅行為，但係總好過我申請破產，直接避咗呢個責任，行出街，都唔會夠膽抬頭。」他坦言每次出糧都會計劃還少少錢給不同朋友，希望對債主負上應有責任。
拒領綜援
至於為何不申請綜援，Steven表示自己有手有腳，不想只靠政府援助：「我唔係話攞綜援嘅人冇手腳，唔去做嘢，而係我唔想淨係攤大手板攞錢，淨係喺度湊仔，我覺得唔做嘢，我個人好壓抑，一冇嘢做我就會好辛苦。」他又解釋綜援金額只剛好應付家庭基本開支，根本無法還錢給朋友：「除咗對屋企負責任，對我嘅債主都要負責責任，所以我一直堅決唔去破產或者拎綜援。」
澄清非發夢想重返Boy'z的風光
主持問他不肯破產是否為了保留名聲，等待機會重回以前「Boy'z」時期的風光？ Steven自爆老婆和不少人都曾罵他「唔好再發夢」，但他澄清：「我唔係想要返去以前，根本冇可能返去以前，我淨係想多啲唔同機會可以搵多d錢，去維持屋企生計，我冇話過要去到大紫大紅。」他續指：「其實我已經42歲，仲可以發啲咩夢？只係希望可以更多機會，除咗做出邊嘅工作之外，我亦都會做娛樂圈嘅工作去維持屋企。」