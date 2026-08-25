張致恒親解拒領綜援與破產原因 澄清重返娛樂圈非為大紅大紫

張致恒（Steven）與太太雯雯近年屢傳經濟困難，早前更被指欠交電費遭截電，需要再次搬家。Steven日前拍片承認家中「入不敷支」，又解釋兒子患有自閉症，太太難以獨力照顧四名年幼兒子，所以必須聘請工人幫手。其後，雯雯再於社交網發文直指：「其實憑乜野仲可以繼續娛樂圈呢條路？屋企個個都係sen要特別照顧，唔靠政府靠娛樂圈？」近日，Steven 再次接受網上頻道訪問，詳細解釋為何在困境中仍堅持不申請破產及拒領綜援。

不想直接避開責任

Steven透露很多朋友建議他申請破產，認為幾年後可以重新開始，但他無法接受：「雖然我而家還唔到錢俾人，都係一個唔道德嘅行為，但係總好過我申請破產，直接避咗呢個責任，行出街，都唔會夠膽抬頭。」他坦言每次出糧都會計劃還少少錢給不同朋友，希望對債主負上應有責任。

拒領綜援

至於為何不申請綜援，Steven表示自己有手有腳，不想只靠政府援助：「我唔係話攞綜援嘅人冇手腳，唔去做嘢，而係我唔想淨係攤大手板攞錢，淨係喺度湊仔，我覺得唔做嘢，我個人好壓抑，一冇嘢做我就會好辛苦。」他又解釋綜援金額只剛好應付家庭基本開支，根本無法還錢給朋友：「除咗對屋企負責任，對我嘅債主都要負責責任，所以我一直堅決唔去破產或者拎綜援。」