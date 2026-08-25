麥長青談與黎芷珊「不和」傳聞 譚玉瑛擔心被誤會性冷感

譚玉瑛與林柏希及何基佑主持的新城電台節目《放飯ICU》，首集請來昔日兒童節目的好拍檔麥長青（麥包）作嘉賓。譚玉瑛與麥包合作兒童節目多年，重提麥包與黎芷珊過往在工作上經常意見不合，事情過後便不會互相記仇，麥包認為：「記住事件令人進步，記住仇恨，只會令自己不快。」麥包被問到是否想演主角，他直認希望成為主角，但能否實現是另一回事，最重要是完成一部真正屬於自己的代表作。

否認對TVB不滿 麥包坦言，視演員為終身職業，雖然近年拍戲機會不多，但只要有合適角色，仍然希望重返劇組拍攝，「我的願望就是有一張屬於自己的海報。」麥包又提到，自己17歲便加入TVB，至今工作超過30年。回顧早年拍攝《兵權》，他特別感謝劉仕裕賞識，讓他在訓練班畢業後參與演出，並視對方為TVB其中一位恩師。對於外界經常將藝人談論TVB解讀為「鬧TVB」，麥包表示，自己從未否定培養他的公司，只是談及制度及工作經歷。他感謝TVB提供機會，亦感激當年身邊前輩和工作人員的教導，認為今天的自己，是多年來不斷學習和累積的成果。

從未對男藝人動心 節目中，譚玉瑛展現「大家姐」本色，對於工作上的錯誤，她直言一定會即時指出。她又指麥包「講嘢永遠都係錯」，麥包憶述當年眾人爭論時曾互罵「鬼唔望你一世做主持冇得做戲」，重視生活享受的譚玉瑛直言正中下懷，拍劇太辛苦不適合她。譚玉瑛在TVB多年，與梁朝偉、周星馳識於微時，不過她坦言從未對任何男藝人產生過心動感覺，擔心被外界誤會己「性冷感」。她說：「我從來都未試過色迷迷咁望住一個男人。」她強調並非對感情冷漠，只是較少表露情緒。她又提到，身邊有些朋友是「戀愛腦」，需要從伴侶身上獲得大量安全感，但她自己則較為理性，不會過度依賴對方。