周國豐視《中年好聲音》為生命轉折摯友 千字文告別節目自嘲「西面人」

周國豐連續四季為《中年好聲音》擔任評審後，成功入屋，人氣急升。日前《中年好聲音4》已經圓滿落幕，隨着節目組宣布《中年好聲音》將暫時停辦，周國豐今早(25日)在社交網分享一張手持寫有「評判團」勳章的照片撰文告別，並逐一感謝參賽者、評審主持、音樂團隊、製作組、TVB、支持者及質疑者。

重新定義「中年」 周國豐在社交網感慨表示：「親愛的《中年好聲音》：我還記得第一次錄影那天，沒有人知道這個以「中年人」為招徠的節目會走到哪裡。三年多後，我坐在這裡，寫這封信給你 ，像寫給一個陪我走過一段生命轉折的摯友。」他先感謝參賽者：「你們用生命唱歌，而我，是那個有幸接住生命故事的人。」他指參賽者們讓他重新定義「中年」兩個字。 評審主持如家人 周國豐又點名多謝肥媽、添sir、海兒、車婉婉等，直言大家在鏡頭前針鋒相對，在鏡頭後圍在一起吃飯、說笑、互相打氣，有家的感覺：「你們讓我知道，即使我們每個人都不同，但坐在同一張桌前，我們就是一家人。」

多謝TVB給予自由 他感謝音樂總監Donald及big band重新編曲，為每一首歌注入靈魂；還有製作組：「從第一季到第四季，你們容許我學習、容許我在鏡頭前做一個真實的人。你們從未懷疑過這個節目的意義。這份信任，是我能夠安心坐在評審席上的底氣。」當然少不了多謝TVB給予最大自由度，「作為評審，欣賞的，我讚；不足的，我直說。這份自由，在今天的娛樂圈是一種奢侈。你讓我相信，一個節目的靈魂來自真誠。」 支持與質疑同樣珍貴 他亦感謝支持者令三年多時光有重量，同時感謝曾質疑他的人像磨刀石，「讓我們變得更鋒利、更清晰」。他續指：「音樂從來不是用來證明誰對誰錯，它是用來陪伴的」，並視這份陪伴是人生下半場最珍貴的禮物，最後更搞笑以「西面人」署名。