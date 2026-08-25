劉德華獲浸大頒博士後首「開咪」預告出新歌 小芝啤梨懷鈺復刻重組《我芝訂》

剛獲香港浸會大學頒授榮譽文學博士學位的劉德華，登上新城知訊台復刻版經典節目《我芝訂》，接受新城廣播元老級主持陳小芝、啤梨（葉文輝）及懷鈺訪問。27年後再度合體，三位昔日主持與華仔的訪問由恭賀「劉博士」開始，華仔則反過來祝賀小芝、懷鈺復出，談到當年紅館演唱會的「人肉凳」，華仔又透露可能推出新歌，彼此似老友重逢，並非一般訪問。

碌盡人情卡

陳小芝回歸新城，今次碌盡人情卡，邀來相識多年的劉天王受訪。華仔笑言，自己與小芝認識多年，形容「數十隻手指都不夠用」。他憶述，當年每天駕車上班，早上都收聽小芝的節目，深夜收工時仍然聽到對方的聲音。小芝分享自己連踩12小時做節目的珍貴經驗，自言是香港廣播史上「唯一連續做12小時節目，而俾劉德華聽到嘅人」，令華仔即場大笑，30多年情誼盡在不言

辦劉德華日

啤梨則分享1994年紅館演唱會的幕後往事。當年他只是chorus dancer，尚未具備擔任main dancer的資格，卻曾經在舞台上做華仔的「人肉凳」。他憶述自己要扮演座椅，隨舞台機關升降，等待華仔繞場一周後，在指定位置短暫停留。至於華仔有沒有真的坐下，啤梨表示每場演出安排不同，要視乎當日效果。華仔笑言：「你要見到佢核心力有喇，我先夠膽坐。」小芝及懷鈺立即追問「坐得舒唔舒服」，華仔就笑着回應：「我都係詐詐諦坐！」三位主持齊聲承認自己都是華仔粉絲。懷鈺回想入行初訪劉生「扑咪」時緊張得手震，華仔得知對方多年來仍是「緊張的忠粉」也感到驚訝。懷鈺與小芝更叫華仔留意三人的造型，原來27年前，即1999年，三人已經穿着華Dee牛仔褸拍攝造型照。