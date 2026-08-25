向太消費家事博流量 辣㷫向佐深夜發文開火：賺夠錢無聊的話打打麻將吧

向華強第二任妻子陳嵐（向太）不時分享八卦滿足網民，近日在內地清談節目《陳魯豫慢談》中公開談及兒子向佐與郭碧婷的婚姻，結果激嬲阿仔，被向佐深夜發文反擊。 向佐對母親向太公開談論家庭私事相當不滿，8月24日深夜出po，並質疑：「這是要逼我營業嗎？不是應該老人家勸年輕人家和萬事興！」接著更寫：「賺夠錢無聊的話打打遊戲打打麻將吧！」公開向母親明確表態，不想再讓家事成為公眾消費的流量素材。

日前，向太在節目《陳魯豫慢談》中受訪，提及向佐在一次採訪中，並未否認外界流傳向華強前妻幫忙撫養自己兩年的傳聞，向太對此相當動氣，還澄清：「一天都沒有！我沒有把小孩子交給人家養過一天！」向太表示，感覺自己在那段訪談中「不值一提，一點份量都沒有。」不只如此，向佐在那次訪問談到父親、太丸與細佬向佑，卻沒有提及母親向太，繼而引起向太相當不滿，怒斥：「向佐你是不是就會欺負一個最愛你的人。」同時，向太被問到「若向佐在婚姻中受到外界誘惑，會站在誰那邊」，她毫不猶豫秒答：「我當然一定是站郭碧婷這邊啊！」表示一定會要兒子馬上解決問題，視乎新抱是否原諒向佐，並稱：「郭碧婷不原諒，那我就放棄你了！」她也贊同魯豫補充的斷絕關係，以及信託基金沒份等說法，一於力挺媳婦到底。

對母親的言論，向佐發文強調不想再公開談論家事，「家裡事家裡解決，這麼喜歡內耗，我真的不喜歡，自己耗吧。」還提到自己正在努力工作，對於無聊的流量並不感興趣，自言已說過不想再公開提家事，發文公開數小時後，相關話題迅速衝上微博熱搜，引發大量討論。