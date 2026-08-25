夫妻的博弈｜陳曉華純白look晒逆天牛奶腳 郭柏妍穿性感婚紗「純白Battle」

由無綫與優酷聯合出品的輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》，由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍、黃智賢、陳曉華、張頴康、游嘉欣及鄧智堅主演。《夫妻的博弈》昨晚TVB播出一集，陳曉華與郭柏妍來個「純白Battle」！先說陳曉華，在劇中一直以霸氣行政Look示人，昨晚換上純白長袖連身短裙，展露修長兼「白到發光」的逆天長腿，散發猶如自帶光環的氣質。有網民激讚這套白色連身裙看似簡約，但穿在身形高䠷的陳曉華身上，瞬間發放女強人的氣場與優雅的氣質；又讚她身形Fit到漏，能駕馭任何打扮，更指陳曉華的長腿與素有「腳柏妍」美譽的郭柏妍平分秋色。

爆發婆媳戰爭

至於郭柏妍於劇中的百變OL打扮，早前獲網民激讚是「教科級」示範。昨晚一集她試穿白色性感婚紗，步出試身室時輕提裙襬晒美腿，瞬間由可愛風轉化為成熟性感美。

同時，郭柏妍、林漪娸和張頴康繼續在《夫妻的博弈》中「衰格」地發放笑彈。郭柏妍飾演的雪文尚未過門，已不停跟未來奶奶爆發「婆媳戰爭」！郭柏妍試穿性感婚紗時，即被林漪娸扮演的李佩貞嫌太暴露，又反對選用西式的白色囍帖：「囍帖白色梗係唔得啦！」堅持要用傳統的紅色囍帖。其後林漪娸更要求一對準新人在屋邨酒樓擺酒，全因有熟人可免收酒水費，並沾沾自喜說：「呢鋪賺呀！」郭柏妍聽罷立即「扭計」，表示想在六星級酒店擺酒：「依家我嫁定你嫁？」林漪娸笑笑口反擊：「咁梗係你嫁……入嚟我哋門啦」、「你將來姓施，個仔又姓施」。至於「夾喺中間」的張頴康露出滑稽表情，笑料連場。雖然三人以搞笑方式演出婆媳糾紛，但不少男網民都同情張頴康的角色，紛紛感嘆婆媳糾紛是世上最難解決的問題。