馬賽三代同堂富貴行程曝光 自揭創業媽媽辛酸

現年39歲的前港姐季軍馬賽（現名馬菀迎）當年憑天使面孔兼魔鬼身材，受到TVB力捧，可惜於2014年捲入艷舞風波，爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，並介入汪子琦與富婆Laura婚姻中做「小三」，事業一鋪清袋，唯有離巢淡出幕前。馬賽其後轉戰內地發展，2019年與富二代老公結婚並誕下一女，長居北京。早前，馬賽除復出拍劇，又自資從商創立自家品牌。近日，她在社交網罕有貼出與媽媽、女兒Camellia的三代同堂合照，豐富行程涵蓋多個高級品牌活動，表面悠閒，但她卻直言自己根本無法真正休息，道出在職媽媽的忙碌日常。

邊玩邊工作

馬賽帶着媽媽和女兒先到Dior專門店參加手作坊，三代同堂一齊做手工，並齊齊合照手上的完成製品。從照片可見，Camellia遺傳了媽媽優良基因，皮膚白滑可愛。做完手工，一行人再轉場品嚐Venchi雪糕，馬賽讓女兒試齊四款口味，笑言「把卡妹樂壞了」。接着，再往皇室堡的巨型貓咪裝飾打卡，回酒店游泳後，晚上到ifc戲院睇戲，全日活動排得密密麻麻。



看似輕鬆的闊太生活，但馬賽卻在帖文剖白職場媽媽的辛酸。她表示對創業中的自己來說，真正的「休息」幾乎不存在：「不管逛什麼吃什麼買什麼，都同時不停用手機工作ing，回覆一堆群組做一堆決策。然後一邊消費，一邊學習研究別人怎麼做商業。」直言玩樂都不忘觀察其他品牌營運模式，盡顯事業女性的拼勁。