Chantel姚焯菲攜全新專輯辦簽名會 與粉絲近距離互動分享唱片設計概念

Chantel姚焯菲近日積極投入音樂工作，除了即將舉行個人演唱會《姚焯菲Chantel想飛Live Concert 2026》外，亦推出全新專輯《想飛之內心獨白》。為隆重其事，Chantel舉辦了一場簽名會，吸引大批粉絲到場支持。Chantel在活動上不僅分享了歌曲《想飛之內心獨白》的內容，更細談透明膠碟的設計概念，並與一眾粉絲大玩遊戲及獻唱多首歌曲，以歌聲和真誠交流答謝大家一直以來的支持。及後更為粉絲送上簽名，炒熱全場氣氛。

分享拍攝趣事 簽唱會甫開始，Chantel在現場粉絲熱烈的歡呼聲中登場，期待已久的粉絲們尖叫不斷。在台上訪問環節，Chantel很感恩有很多到場支持自己，感覺很夢幻，她更即場分享新曲《想飛之內心獨白》創作理念，歌曲圍繞「想飛」的渴望，但同時亦帶出面對未知時的不安、猶豫，和矛盾的情緒，覺得自己的寫照，更是自出道以來的心路歷程。期間，她更特意在台上感謝一眾小菲象，無論外界有什麼評價，他們都會鼓勵自己，發放很多正能量，成為她的勇氣！而提到新專輯的設計概念，Chantel更分享當日拍攝趣事：「大家見到呢輯喺New York拍攝的專輯照，看上去以為好舒服好chill，但其實當日係震緊，下一秒要著羽絨！」當講到新專輯的設計概念，她強調是運用12吋透明膠碟設計，希望希透過更具收藏價值及心思的包裝，為粉絲帶來耳目一新的感覺。最後她透露了未來的計劃，令粉絲們充滿期待。

接下來，Chantel與現場的粉絲進行了兩個互動遊戲。在首個遊戲《原來遊戲是這麼一回事》中，粉絲需要以口述形式去描述答案，考驗Chantel的反應與默契。期間歡呼聲此起彼落，場內笑聲不斷。隨後，在第二個遊戲《想玩之內心獨白》中，則考驗粉絲對Chantel歌曲的熟悉程度，現場粉絲反應熱烈，將氣氛推向高潮。遊戲結束後，獲勝的粉絲還獲得了與Chantel拍攝即影即有合照作為獎品，這一瞬間讓每位粉絲都感到無比珍貴與難得。其後，Chantel再為粉絲獻上新曲《想飛之內心獨白》，引得粉絲熱烈和唱，場面熱鬧。表演結束後，Chantel更特意走到台下與粉絲親密合影，記錄是次簽名會的瞬間。最後的簽名環節中，她與粉絲進行了近距離的交流，為每位粉絲送上了誠摯的簽名。