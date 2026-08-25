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娛樂
出版：2026-Aug-25 22:30
更新：2026-Aug-25 22:30

越南異色民俗恐怖片《魅魍：血魔》香港定檔9.10 創越南最快破1000億票房紀錄

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越南電影《魅魍：血魔》確定於9月10日在香港大銀幕上映。

改編自越南家傳戶曉古老驚悚傳說的電影《魅魍：血魔》（Phi Phong: The Blood Demon），已發布香港海報及預告，並確定將於9月10日在香港大銀幕上映。電影罕有地將越南最具神秘色彩的深山巫術與血魔傳說搬上大銀幕，於越南上映後引起熱話，開畫後即打破當地影史紀錄，創下最快突破千億越南盾票房的恐怖片紀錄，成為當地影史首部突破2000億越南盾大關的恐怖電影，直接榮登「2026年越南本土恐怖片票房冠軍」寶座！

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《鬼聲陰》童星參演

《魅魍：血魔》上映後在越南及亞洲區備受矚目，因為電影邀來賣座泰片《鬼聲陰》（Death Whisperer）的泰國混血童星Nina Nutthacha Jessica Padovan演出，她首次跨國接拍越南恐怖片，並飾演關鍵角色「盧雅」，Nina表示今次合作經驗非常難忘：「這是我第一次在越南的原始森林裏拍戲。越南的民俗傳説非常神祕而吸引人，拍攝現場那些真實的深山景致，加上劇組精心設計的巫術儀式道具，常常不用演就已經讓人心裏發毛！但跟越南的演員前輩們合作非常融洽，這絕對是一次非常刺激又刺激的探險之旅。」

電影為了向觀眾呈現最真實的古老神秘氛圍，導演杜郭沖率領劇組拒絕全綠幕製作，遠赴越南西北部木州（Mộc Châu）的原始秘境進行長達40天的極限實景拍攝！劇組更深入當地極少在影視作品曝光的神秘洞穴及大霧山谷取景。男主角劉明俊在訪問中透露，由於原始洞穴內環境極度封閉、氧氣含量低，加上拍攝現場天氣寒冷，團隊每場戲都要限制拍攝時間：「拍攝期間我有不少被倒吊以及進行驅魔儀式的激烈動作戲，一度因為現場氧氣稀薄加上體力透支，差點在現場窒息！但看到最終出來的畫面極具視覺衝擊力，一切辛苦都非常值得。」 《魅魍：血魔》改編自越南家傳戶曉的驚悚傳說「魅魍（Phí Phông）」，一個嗜血成性的深山血魔。故事講述兩位剛入門的年輕巫師，為了拯救身中惡毒詛咒的母親，毅然冒險闖入被視為禁地的神祕森林。與此同時，一個與世隔絕的偏遠村落接連發生多宗殘暴兇殺案，全村人心惶惶，而所有矛頭與嫌疑，竟全數指向神祕女子。

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