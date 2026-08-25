死有對証｜吳若希慘死畫面震撼 陳曉華演強逼症熱血法醫難以抽離

黃偉聲監製、馬炎、麥世龍編審的懸疑法證劇《死有對証》，將於9月7日起在翡翠台黃金時段開播。《死有對証》主要演員有陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等。劇集講述患有強逼症的熱血P牌女法醫程芷昕（陳曉華飾），因為童年時一宗意外立志加入法醫科，惜甫入職即被「毒舌老油條上司」林琛（韋家雄飾）處處為難兼投閒置散；二人與馬貫東飾演的「熱血衝動刑警」高俊，由誤會到信任到合拍，聯手偵破一單又一單的離奇案件，從而悟出人性的善與惡。

忍痛解剖閨密 昨晚（24日），無綫於翡翠台黃金時段播映了《死有對証》首支宣傳預告，片段除有大量陳曉華與韋家雄的有趣互動，還揭出了飾演程芷昕閨密單佩嘉的吳若希將會慘死，程芷昕更要強忍傷痛為好姊妹解剖，劇情及畫面同樣震撼。 2020年參選港姐入行的陳曉華（Hera），2023年拍攝《死有對証》時已非首度擔任女主角，近年她亦憑《新聞女王》、《金式森林》等在演技上收獲大量好評，令人更期待這部她早期擔任女主角的劇集作品。Hera是次飾演的法醫程芷昕人設獨特，對所有細節、秩序及條理有著相當程度的執著，她會為垃圾堆中的骨頭進行分類、會執拾所有亂了秩序、放錯了位的東西，就算淥杯麵的時間也不能有分秒之差，行為相當有記憶點。

全程 投入角色 談到角色，Hera受訪時坦言拍攝期間，真的覺得自己就是程芷昕，在拍攝現場見到東西亂了，都會忍不住手幫忙執拾，或向導演建議劇情；而為了更投入角色，Hera事前還做了不少功課：「我買咗強逼症嘅書，當時發現原來強逼症並不止肯於行為，仲有思想，例如可能會好鍾意問點解、問完又會想要得到答案，或者會重複一啲說話。同埋為咗更投入，我拍攝前已經開始慢慢改變自己嘅生活習慣，好似會將啲嘢擺整齊同分類，同埋思想方面都會開始變得歸根究底，因為程芷昕就係好鍾意歸根究底，所以好想搵真相。」除了變成「整齊控」，Hera與幕後在程芷昕的髮型及造型上也花了不少心思：「我個髮型永遠都會好中分，然後戴嘅首飾又會好對稱，好多謝拍攝團隊，導演、編審、監製，佢哋都好幫我去將角色呢樣嘢（強逼症）盡量呈現。」Hera續指，由於程芷昕偏向「活在自己世界」、性格孤僻，故她在拍攝現場，也是盡量「孤立自己」：「我記得自己拍拍吓慢慢都變得有少少孤僻，因為大部份嘅放飯時間、休息時間，我都係會自己匿埋。」雖然「孤立」了自己，但Hera坦言整個台前幕後都很有愛，她在拍攝期間都感受到滿滿的暖意，當中包括「閨密」吳若希！Hera坦言當昨晚看預告中看到自己為劇中這位好友解剖時，自己都「忍唔住喊」，就連受訪期間，Hera談到此處也是忍不住哽咽，果真是性情中人：「因為太深刻喇，要解剖自己最好嘅朋友，呢位朋友為孤單嘅程芷昕提供咗好多歡樂，希望大家睇時都會為我哋呢度友情感到心痛。」她認為雖然劇情頗sad，但希望可以帶出一個訊息，有些事發生了仍要堅強面對。