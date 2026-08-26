文牧野新片《歡迎來龍餐館》票房速破16億人民幣 沈騰夥李治廷演繹戰火中的小人物

由《我不是藥神》內地導演文牧野執導、喜劇巨星沈騰主演的全新電影《歡迎來龍餐館》，正式宣布將於9月11日在香港上映。影片自內地上映以來，憑口碑強勢席捲票房，上映兩星期已突破16億人民幣。
沈騰夥拍李治廷的《歡迎來龍餐館》，靈感源自真人真事，講述千禧年代初，東北小飯館老闆徐福（沈騰 飾）因債務問題遠赴中東，在一間名為「龍餐館」的中餐廳擔任主廚。然而，突然爆發的戰火打破了一切平靜。在動盪局勢與漫天炮火中，徐福靠一隻炒鍋與地道的中餐美食，在絕境中周旋於各方勢力，力保這間小店成為戰火迷霧裡的一方淨土與避風港。沈騰今次打破過往純喜劇形象，以收放自如的演技挑戰正劇喜劇兼備的立體角色，展現出小人物在極限環境下的堅韌與善良。
導演文牧野繼《我不是藥神》後再全力打造另一套動人故事，希望用美食打破陌生，以純粹的視角講述和平：「美食和戰爭的兩種反差感衝擊著我的心靈。在新聞裡看到戰火紛飛的殘酷，跟美食帶給人的體驗完全不同；後者代表著煙火、光明與安穩。我們希望用純粹的視角講述一個海外打拼的小人物故事，讓觀眾看見戰爭的殘酷，以及普通人對和平最真實的渴望。」沈騰這次繼《滿江紅》、《你好，李煥英》、《抓娃娃》等大作後，再次演出小人物角色但展現出觀眾未見過的一面，這次他亦表示角色與以往非常不同：「這次的角色徐福是個真正的普通人。在戰火連天的極端環境下，『好好吃飯』不再只是一句日常問候，而是一種最頑強的生存態度。」這次《歡迎來龍餐館》更是以IMAX特製拍攝，作為文牧野首部採用IMAX特制拍攝的電影，團隊耗時數月以1:1比例實景搭建了整座中東城鎮與「龍餐館」，將「戰火」的震撼與「煙火」的細節完美交織，力求帶給觀眾最真實、最打動人心的視覺衝擊。