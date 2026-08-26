文牧野新片《歡迎來龍餐館》票房速破16億人民幣 沈騰夥李治廷演繹戰火中的小人物

由《我不是藥神》內地導演文牧野執導、喜劇巨星沈騰主演的全新電影《歡迎來龍餐館》，正式宣布將於9月11日在香港上映。影片自內地上映以來，憑口碑強勢席捲票房，上映兩星期已突破16億人民幣。

沈騰夥拍李治廷的《歡迎來龍餐館》，靈感源自真人真事，講述千禧年代初，東北小飯館老闆徐福（沈騰 飾）因債務問題遠赴中東，在一間名為「龍餐館」的中餐廳擔任主廚。然而，突然爆發的戰火打破了一切平靜。在動盪局勢與漫天炮火中，徐福靠一隻炒鍋與地道的中餐美食，在絕境中周旋於各方勢力，力保這間小店成為戰火迷霧裡的一方淨土與避風港。沈騰今次打破過往純喜劇形象，以收放自如的演技挑戰正劇喜劇兼備的立體角色，展現出小人物在極限環境下的堅韌與善良。