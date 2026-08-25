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娛樂
出版：2026-Aug-25 21:49
更新：2026-Aug-25 21:49

蘇志威「登六」領樂悠咭 乖女蘇君蕎創立烘焙品牌優惠長者益埋老竇

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蘇志威5月3日迎來60歲生日，今日出席八達通「8.28 樂悠節」2026啓動禮。 (林俊源攝)

三人組合草蜢成軍逾40年，成員蘇志威今年5月3日迎來60歲生日，正式「登六」。今日（25日），蘇志威出席八達通「8.28 樂悠節」2026啓動禮，表示領「樂悠咭」已有三個月，早前因飲完酒沒有駕車便乘搭巴士，當時走到上層第一排，重拾兒時坐巴士的感覺。

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黃竹坑開店生意好

蘇志威與太太劉小慧育有大女蘇君蕎（Yumi）及細女蘇靖珺，兩個囡囡長得亭亭玉立，談到長女Yumi創立的烘焙品牌SoYumi Bakery在黃竹坑SOUTHSIDE開設首間實體Pop-up Store，開業後這兩天生意額大增，蘇志威指「樂悠節」會有100間商店有優惠給予「樂悠咭」長者，女兒的烘焙店是其中之一，他笑謂女兒知道爸爸是受惠者便決定參與。

蘇志威指Yumi早前在工廠區開設了食品廠，今年剛滿一周年，至於實體店客似雲來，他亦大感驚喜。蘇志威對女兒的事業發展給予了明確的指導思想，直言不希望女兒把盈利放在首位：「我指點佢呢個生意係食品，希望佢係做啲好食嘅嘢，呢個係佢嘅使命，唔係賺錢。」自言仍是家中的經濟支柱，希望為女兒作後盾，在沒有負擔下努力做好本份，他還大讚女兒好乖又勤力，由朝早7時做到晚上10時，無論幾夜都會堅持清潔廚房。

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