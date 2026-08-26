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娛樂
出版：2026-Aug-26 09:00
更新：2026-Aug-26 09:00

容天佑演富二代攬「前世情人」睇劇本 富貴老婆誕女極速修身

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容天佑，在全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》中飾演萬里老闆Winson。

在全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》中飾演萬里老闆Winson的容天佑，近年事業與家庭同樣美滿，工作量接踵而至，在《三代同糖》中飾演貪威識食、但智商欠奉的無恥富二代，隨住曝光率令他進一步入屋。

31歲的容天佑早於2011年參加無綫節目《功夫新星》獲得第三名，當年18歲的他再投考藝員訓練班正式加入TVB，近年在《法言人》、《隱形戰隊》及《逆天奇案2》等劇集中漸受注意。容天佑為了配合《三代同糖》中之老闆角色，經常以執到正的西裝骨骨造型出場，十分符合其本身的公子氣質。不過，他上位前曾與林穎彤發展兩年情，有傳當時天佑的演藝事業未見起色，被女方母親嫌棄，繼而棒打鴛鴦導致分手收場。

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為愛妻慶祝生日

如今天佑已組織幸福家庭，與家族經營珠寶批發生意的愛妻扶天恩（Winnie）育有一女。榮升人父後，容天佑不時在社交網分享湊女日常，更抱住「前世情人」溫馨睇劇本；照片所見，B女與天佑一樣，全神貫注地望著平板電腦眼都唔眨，極度cutie，難怪有網民笑言天佑阿女有演員天賦，並大讚她的笑容很甜美。

日前，天佑為愛妻慶祝生日，抱囡囡與家人齊切蛋糕，Winnie分享一家三口合照，並留言：「一年前嘅生日仲係到蹦蹦跳跳，一年後已經多咗個人仔陪我慶祝，多謝大家嘅祝福。」產後不久，Winnie已火速修身，早前在IG上大晒弗爆身材，她笑指腰圍已由早前的25變回20，更被人懷疑她是找來代母借肚誕B。

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