傳許冠傑許冠文兄弟班啟德開騷 曾智華爆料指場地「趕絕長者」致計劃告吹

邁向78歲的歌神許冠傑，上次在香港舉行個唱已是兩年前的紅館騷，原來他有意挑戰容納近5萬人的啟德主場館。前港台DJ曾智華日前在社交平台撰文，透露許冠傑原打算的84歲的許冠文兄弟班開騷，不過計劃最終告吹，原因是場地「趕絕長者」。 曾智華指有43年歷史的紅館，曾是無數歌的夢想，但隨著啟德主場館去年啟用，踏上啟德舞台成為巨星的新指標。不過要填滿5萬個座位，製作公司必要計好數，否則蝕大本離場。曾智華就透露原本許氏兄弟有計劃挑戰啟德，下月6日將迎接78歲的許冠傑唱歌，同是下月生日快將84歲許冠文則出山講棟篤笑，更會以「街坊價」賣飛，塞爆啟德無難度。

直斥不人道 不過內幕消息指，考慮到許氏兄弟的觀眾層年紀不輕，場館的地理位置，以及嚴格的安檢規條，令長者們卻步，最終放棄計劃。曾智華直指：「熱天揮汗如雨，冬天寒風凜冽，必須落車行二十分鐘到場館，點頂呀？更甚，唔准帶遮及拐杖入場，設計規矩者，完全冇為長者設想過，非常之不人道。如此不人道，幾萬長者又點入到場？」他更形容是「趕絕長者」。 曾智華文章一出，不少網民留言表示認同，指場地不止是對長者不友善，對普通巿叫而言，要行十多分鐘到達場地，活動期間附近亦不准停車，交通亦不方便；而主場館觀看體驗差，「喺啟德睇演唱會係好搵笨，除現場氣氛外，根本係睇電視，個演出者細到粒米咁。」

啟德有回應 而根據啟德主場館的入場守則，雖未有未有禁止攜枴杖入場，但明確禁止超過35厘米雨傘或自拍棍進場。今年5月英皇家族騷在啟德主場館舉行，適逢暴雨，唔少歌迷須將直遮「暫放」到場館外鐵籠，但離場時水洩不通，根本難以取回雨傘。 啟德體育園回覆傳媒指，對於有行動輔助需要的人士及長者，會提供適當協助，方便其使用輪椅、拐杖等輔助工具進場。團方一直積極配合活動主辦方舉辦各類型活動，為觀眾提供安全、舒適及愉快的觀賞體驗，「我們十分重視不同觀眾的實際需要，並會因應活動性質及現場情況作適切及人性化的安排，務求讓觀眾都能享有便捷及友善的入場體驗。」早前於啟德體藝館舉行的《中年好聲音4登峯之戰》，園方曾協助有需要人士攜帶拐杖及作輔助步行用途的雨傘等物品入場。