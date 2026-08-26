林沚羿相隔3年出新歌紐約拍MV 推薦可做《三代同糖》片尾曲

林沚羿新歌《My Tree Hollow》於紐約拍MV。

最近加入《愛．回家之三代同糖》的林沚羿(Venus)，繼上一首單曲《Take a break》後，相隔3年推出新歌《My Tree Hollow》，歌曲填詞人及監製與《愛．回家》新主題曲《代代相愛》相同，她趁機「搲撈」：「不如將《My Tree Hollow》打造為片尾曲啦，個題材好貼合家庭呢個theme㗎！」

《My Tree Hollow》由好友Kaitlyn林君蓮操刀作曲，有著一種慵懶自在的感覺，主題圍繞一個人在異地獨處，擁抱孤獨同時又想找到一個樹洞傾訴心事。Venus心情很激動，她笑言：「當然興奮啦！個BB（新歌）等咗三年終於出世係唔同啲嘅！亦都好開心呢首歌好表達我想講嘅嘢。」新歌MV在紐約取景，勾起很多Venus的童年回憶，亦希望透過MV表達每個人在學會獨處的過程中，即使克服仍會想找到可以分享生活的另一半。

被問到為何會選擇用「樹洞」、「獨處」這些元素作主題，Venus說：「本身樹洞呢個concept係由一隻松鼠諗起，我有時覺得自己好似係一隻小松鼠一樣，想喺一個又大又充滿未知嘅世界搵到自己嘅小宇宙。」她又笑言：「除咗講去異國生活之外，我錄音嗰陣發現首歌都幾貼切香港人面對嘅土地問題， 希望大家都可以搵到屬於自己嘅樹洞。」 當被問到喜歡唱歌還是拍劇，她非常識做說：「依家宣傳緊自己首歌就當然話鐘意唱歌多啲先啦！哈哈！ 不過其實好感激有機會拍劇，有多啲機會同觀眾接觸！」