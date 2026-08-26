Chantel姚焯菲演唱會本周六舉行 band房積極排練盼透過人生首次個唱報答粉絲

Chantel姚焯菲近日積極投入音樂工作，除推出了全新專輯《想飛之內心獨白》外，又將於本周六（29日）在麥花臣場館舉行首個個唱《姚焯菲 Chantel 想飛 Live Concert 2026》，日前她在band房進行排練，Chantel更把握機會，即時和導演及音樂總監研究歌單上的歌曲是否需要作出調整，務求讓每位進場支持的觀眾也能感受到她的用心。



Chantel表示現在心情依然有些緊張，而透過今次演唱會，她學到了很多書本上也學不到的事情，由幕前安排到幕後製作，由分飛到編排座位也有各自的學問，幸好在專業團隊的協助下，她可以專心去做好屬於她的表演部分。這個星期，Chantel要把所有時間用在記歌詞和舞步上，但她一點也不覺得累，因為她希望透過今次人生的首個個唱，作為暑假前一份精心安排的禮物，答謝所有一直支持她的粉絲，讓大家一起擁有這份屬於Chantel和他們的美好回憶。