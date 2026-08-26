香港小姐2026｜司儀＋表演嘉賓陣容曝光 梁漢文率音樂才女港姐表演 魔音女團郭柏妍鬥唱

《2026香港小姐競選決賽》，將於本周日（30日）晚8 時假 TVB 隆重舉行，12 位候選佳麗將競逐本年度香港小姐冠、亞、季軍、最上鏡小姐、友誼小姐及總值超逾港幣 651 萬獎金及獎品。 今晚（26日）及明晚，無綫將於翡翠台黃金時段公布今屆港姐決賽司儀及演出嘉賓陣容。司儀方面，除了有主持經驗豐富的陸浩明及鄭衍峰，還有近期經常孖住登台兼活躍社交網搞Gag宣傳的馬國明、蕭正楠及曹永廉，有三位搞笑高手加持，相信今屆港姐決賽定必娛樂性極高。至於演出嘉賓陣容亦相當強勁，除有四大唱得之人：梁漢文、李幸倪、曾比特、張與辰，還有新進女團「MYNT魔音女團」（成員：莊子璇、倪嘉雯、宋宛穎、倪樂琳、喬美莎及盧映彤）。

大會還會率先公布梁漢文Edmond的表演內容，Edmond將率領三位「音樂才女港姐」郭柏妍、陳楨怡及謝淑怡同台表演，屆時陳楨怡將表演豎琴，擁有專業鋼琴家背景的謝淑怡將表演新穎彈琴大法，而以「魔音馳名」的郭柏妍除會吹奏單簧管，還會大開金口高歌，期待值爆燈，連Edmond在宣傳片中也忍不住雙眼發光表示期待：「我都想睇喎。」

另12位佳麗，1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris），於決賽前夕繼續落力拍攝網絡短片積極拉票！今午無綫官方社交網，便推出了以無聊IQ題考驗一眾港姐的宣傳短片，參與港姐有1號袁絲珩、2號李澤欣、3號李澄晴、4號譚雅文、9號周芳姿及10號陳梓穎。6人之中，以10號陳梓穎最為鍥而不捨，她一直狂估答案直到估中為止、精神可嘉！成功估中後，她還搞笑自誇：「好聰明呀我」，十分搞笑。